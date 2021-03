Residuato bellico spunta nel cantiere, scatta l'allarme bomba

Momenti di paura, nel pomeriggio di giovedì, per un residuato bellico spuntato in un cantiere di Miramare in via Ferrarin. E' scattato verso le 17 l'allarme e, sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno provveduto ha isolare la zona e ad allontanare i presenti. Nel frattempo sono stati avvertiti gli artificieri che, in serata, sono arrivati a Miramare per rendersi conto del tipo di ordigno. Per questa notte è stato disposto un servizio di vigilanza e, venerdì mattina, iniziaranno le operazioni di recupero. Non è escluso che i residenti della zona possano essere momentaneamente evacuati.