Trovato un residuo bellico, per la bonifica possibile chiusura della viabilità nella zona interessata

Si svolgeranno nella giornata di giovedì, 1 dicembre, a partire dalle ore 9, le operazioni per la rimozione e la successiva bonifica dell’area, di un residuato bellico rinvenuto in una zona di campagna del territorio comunale, in via Villanova (altezza del civico 7). Le operazioni, affidate al Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, saranno assicurate oltre che dalle altre Forze dell’Ordine anche da un servizio di vigilanza della Polizia locale di Rimini per garantire la sicurezza della circolazione stradale. La pattuglia in caso di necessità ed in base a quello che dovranno fare gli artificieri, interverrà sull’eventuale modifica o chiusura della viabilità nella zona interessata.