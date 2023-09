Resta in carcere l'educatore di Cl accusato di sesso con una 14enne, negati i domiciliari

Per ora resta in carcere Andrea Davoli, il 52enne docente reggiano di religione alle scuole superiori nonché educatore di Comunione e Liberazione, arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una 14enne. Il Tribunale del riesame di Bologna, dopo l’udienza di venerdì scorso, ha confermato la misura restrittiva nei confronti dell’uomo. Il fascicolo d’inchiesta era stato aperto dalla procura di Rimini perché il primo rapporto sessuale fra i due si sarebbe consumato durante un ritiro spirituale sul territorio riminese. Da qui, l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale romagnolo e l'arresto eseguito a Caorle, dove si trovava presso la casa dei genitori. L’avvocato Liborio Cataliotti aveva chiesto la possibilità degli arresti domiciliari. La difesa del 52enne, come prossimo passo, potrà valutare il ricorso in Cassazione.