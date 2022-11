Resta incerto il futuro dell'Officina Grandi Riparazioni, il Comune chiede incontro a Trenitalia

Ancora nebbia sul futuro delle Officine grandi riparazioni di Rimini, per le quali il Comune chiede un nuovo incontro con Ferrovie e Trenitalia "per capire quali siano le reali intenzioni sul comparto e rinnovare la nostra disponibilità ad affiancare un percorso di sviluppo che può rivelarsi strategico non solo per Rimini". Lo spiegano il sindaco Jamil Sadegholvaad e l'assessore alla Mobilità Roberta Frisoni che ieri hanno incontrato una delegazione di lavoratori e i sindacati. Questi ultimi, si spiega, "hanno espresso la preoccupazione per il futuro dello storico stabilimento, per il quale sembravano esserci prospettive di rilancio tracciate nell'ultimo piano industriale del Gruppo Ferrovie dello Stato". Ad oggi, però, "l'impegno dell'azienda rispetto ad un effettivo potenziamento del sito è ancora solo sulla carta". Sindaco e assessore dicono dunque di aver raccolto "l'amarezza e soprattutto la preoccupazione da parte dei rappresentanti dei lavoratori per le aspettative rispetto ad una nuova vita per le Ogr ad oggi disattese". Il Comune, aggiungono, ha "sempre ribadito ai vertici di Trenitalia la necessità non solo di salvaguardare, ma di rafforzare e rilanciare uno stabilimento importante per la nostra città. Importante oltre per il valore storico e per il contributo dato all'economia e all'occupazione del territorio, anche e soprattutto per il ruolo che il sito potrà avere quale potenziale hub nazionale dell'ingegneria, della manutenzione ferroviaria e dei servizi connessi". Per il Comune, concludono, "quella è un'area a vocazione produttiva che deve continuare a contribuire a valorizzare in primis l'azienda e il territorio. Con lavoratori e sindacati ci siamo presi l'impegno di chiedere un nuovo incontro a Ferrovie e Trenitalia".