Restyling completato, grazie ai fondi del ministero il Comune ha rimesso a nuovo le strade

L’amministrazione comunale di Pennabilli informa che sono terminati i lavori di asfaltatura delle strade comunali relativi al contributo di 1.100.000 euro concesso dal ministero dell’Interno. Il sindaco Mauro Giannini definisce questo intervento come “Epocale” per il Comune di Pennabilli: “Abbiamo dato finalmente dignità a tutto il territorio, poco è rimasto indietro e vedremo di intervenire a primavera con un nuovo finanziamento che ho già ottenuto. Questa cifra di 1.100.000 euro si unisce ai 1.526.000 euro già utilizzati per le precedenti campagne asfalti nel mio mandato, per un totale di 2.626.000 euro. Non solo abbiamo sanato situazioni di degrado e pericolo, ma ciò porterà anche a un enorme risparmio, sia per la minor manutenzione delle pochissime strade bianche rimaste, sia per la drastica riduzione dei tempi di attuazione del servizio “Sgombero Neve”. In pratica, si libereranno così delle risorse nel Bilancio Comunale che verranno reinvestite sul territorio e sui cittadini. Un ringraziamento particolare alla ditta Lucos srl di Sansepolcro che ha eseguito i lavori con professionalità e con l’indispensabile comprensione e pazienza per gli interventi su strade molto impegnative per la pendenza, la tortuosità e la posizione geografica. Sono interventi che ripagano gli anni di impegno della mia amministrazione ed aumentano la fiducia dei cittadini nei confronti dell’amministrazione stessa”. L'intervento è stato a costo zero per il Comune di Pannebilli.