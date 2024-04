Restyling della Consolare, il progetto avanza. Rimini chiede più rotonde per sostituire tutti i semafori

Non c'è ancora il progetto definitivo di Anas per la riqualificazione della statale 67 Rimini-Repubblica di San Marino. Ma una sorta di "studio di fattibilità" presentato ai Comuni di Rimini e Coriano, e alla Repubblica, su cui Palazzo Garampi ha fatto una serie di osservazioni che auspica siano accolte. "Sarebbe un buon punto di partenza in vista del progetto definitivo, sul quale promuoveremo incontri con i cittadini per raccogliere eventuali osservazioni", spiega l'assessore alla Mobiltà Roberta Friosni, rispondendo in consiglio comunale a una interrogazione in merito del consigliere del gruppo misto, ex capogruppo della Lega, Luca De Sio.

L'amministrazione, entra nel merito, "gradisce" l'ipotesi di eliminare tutti i semafori realizzando una serie di rotonde. E "ha sollevato problemi e presentato delle osservazioni": in primo luogo, precisa Frisoni, è stata chiesta una rotatoria all'altezza della sede di Toys e di garantire la "permeabilità pedonale e ciclabile in alcune zone", con un attraversamento sotto o sopra. Per esempio alla Grotta rossa e dove vengono realizzate altre rotatorie. Chiesta anche una rotonda tra via Grotta rossa e via della Gazzella, arteria per la quale non è stata presentata una soluzione definitiva, così come per altre ipotesi di chiusura, Infine il Comune caldeggia anche un collegamento tra via Pomposa e via della Lontra. "Siamo in attesa che sia predisposto e depositato il progetto definitivo", conclude l'assessore Frisoni, dopo di che si aprirà la Conferenza dei servizi con la possibilità di presentare altre osservazioni. (fonte: agenzia Dire)