Restyling delle palestre scolastiche, saranno usate anche società sportive

Coi lavori in partenza e i campi da gioco approvati dalle federazioni, Riccione avrà due spazi dedicati a due discipline diverse: la palestra di via Capri sarà per il basket quella di via Ionio per la pallavolo. L'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti, gli uffici tecnici dei Lavori pubblici del Comune e l'assessore allo Sport, Stefano Caldari, hanno presentato alle associazioni sportive i progetti per le due palestre. Quella di via Capri, che fa parte della scuola elementare, sarà destinata al basket visto che ha un campo gioco approvato dalla Federazione basket Italia. Il campo gare sarà quindi regolare con parquet in legno e la copertura in legno lamellare, ci saranno due tribune, parcheggi e due spogliatoi. Quanto alla palestra di via Ionio, i lavori partiranno quando saranno terminati quelli alla Capri. Entrambe le palestre sono scolastiche, ma verranno utilizzate anche dalle associazioni, sottolinea infine il Comune.