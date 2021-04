Restyling delle porte di accesso alla città: al via i cantieri sulla Ss16

È ai nastri di partenza una serie di cantieri sulle principali arterie di accesso alla città di Rimini, che garantiranno "un incremento sensibile" della sicurezza stradale e, allo stesso tempo, un "deciso decongestionamento di strade statali", spesso in sofferenza specie nella stagione turistica. Tra gli interventi al via tra primavera e autunno c'è quello per la realizzazione delle rotatorie sulla statale 16 con l'appalto per gli interventi a carico di Autostrade per l'Italia. L'aggiudicazione dei lavori all'azienda Cbr è avvenuta lo scorso 17 marzo e sono già in corso le attività propedeutiche all'apertura vera e propria del cantiere. L'avvio dei lavori è previsto entro maggio, mentre una cabina di regia Aspi-Anas-Regione-Comune coordinerà le attività sia in fase preliminare che in fase esecutiva. Oltre alle due rotatorie sull'Adriatica, all'altezza degli incroci con la consolare San Marino e via Coriano, verranno realizzati cinque sottopassi, vie della Fiera, Covignano, Coriano, Euterpe e statale 72, e un percorso ciclopedonale in località Padulli-Covignano. Per quanto riguarda la nuova circonvallazione via Emilia- Santa Giustina, l'appalto per gli interventi è a carico di Anas e ad aprile partiranno gli espropri. L'obiettivo è pubblicare il bando di gara per i lavori entro l'autunno, mentre entro fine dovrebbero partire gli interventi propedeutici al cantiere. L'amministrazione comunale conta che "i prossimi sei mesi" siano quelli della chiusura della parte burocratica.

Nei prossimi mesi, commenta il sindaco Andrea Gnassi, verranno avviati interventi che "andranno a elevare la qualità e la sicurezza strutturali della grande rete viaria e di accesso da e per la città di Rimini". Si tratta, aggiunge, di "interventi attesi, e non da oggi, concretizzati dalle autorità nazionali competenti dopo anni di moral suasion e anche di giustificate polemiche", ecco perchè fino all'aultimo, conclude Gnassi, "non si può brindare". L'apertura di cantieri, gli fa eco l'assessore regionale a Infrastrutture e Turismo, Andrea Corsini, renderà il traffico "più fluido a beneficio della qualità dell'aria e della mobilità dei cittadini", creando inoltre "occupazione e investimenti importanti per la comunità". Il riminese, conclude, è una delle "più grandi destinazioni turistiche d'Europa e deve essere tra i protagonisti della ripresa economica dell'intera Emilia-Romagna. La Regione, come sempre, è pronta a fare la sua parte al fianco delle Amministrazioni locali".

Cantieri anche in prossimità dell'aeroporto per un'altra rotatoria. Il 16 aprile ci sarà la prima seduta della conferenza dei servizi per partire entro il secondo semestre 2021. Il progetto è finanziato coi Fondi sviluppo e coesione 2014-2020 e fa parte di una serie di interventi dedicati alla messa in sicurezza statale 16 in corrispondenza dell'attraversamento del centro abitato di Rimini. Sempre sull'Adiatica è stato approvato in Consiglio comunale il progetto definitivo con variante urbanistica ed espropri per la rotatoria a Viserbella, strategica per la viabilità della zona di Rimini Nord. L'ultimo intervento riguarda il sottopasso a Rivazzurra in corrispondenza del parco Fiabilandia. L'intervento sarà realizzato tramite gli oneri versati da un'azienda privata che in quel quadrante urbano sta realizzando una struttura commerciale. L'ipotesi è di avviare i lavori nell'autunno 2021.