Restyling delle strade santarcangiolesi: partono gli interventi di manutenzione su tutto il territorio

Nelle scorse settimane l’Amministrazione comunale ha dato avvio alle procedure per diversi interventi di manutenzione sul territorio comunale. Sarà oggetto di lavori straordinari il tratto asfaltato di via Ortomaggio a Sant’Ermete, finanziati per un importo di quasi 18mila euro dal Consorzio di Bonifica della Romagna e di circa 2mila euro dal Comune di Santarcangelo: l’intervento è realizzato nell’ambito del protocollo d’intesa per la manutenzione straordinaria delle strade vicinali ad uso pubblico stipulato tra Amministrazione e Consorzio, che si è fatto carico anche della progettazione e dell’affidamento dei lavori. Nel dettaglio, per il tratto di circa 250 metri di via Ortomaggio ricadente nel territorio comunale è prevista la fresatura delle pavimentazioni stradali ammalorate, la sistemazione delle banchine, il rispristino e la riasfaltatura del manto stradale. I lavori dovrebbero partire entro la fine dell’estate.



Procede anche l’iter per l’installazione di 16 parcheggi rosa riservati a donne in gravidanza o famiglie con neonati, che verranno installati nelle aree di sosta del capoluogo (Francolini, Fratelli Cervi, Santarcangelo Bellaria, Daniele Felici, Suor Angela Molari) e delle frazioni (via Tomba, San Vito, delle Margherite e piazza Alfredo Panzini). I nuovi stalli adeguati alle recenti disposizioni del Codice della strada, non saranno più parcheggi di cortesia come quelli già presenti nel capoluogo, ma per potervi sostare sarà necessario un vero e proprio pass. L’ordinanza e il regolamento per l’utilizzo degli stalli sono in fase di elaborazione. Circa 9mila euro il costo dell’intervento per l’adeguamento della segnaletica, quasi interamente finanziato da un contributo del Ministero delle infrastrutture e trasporti.



In via Casale Sant’Ermete, invece, l’Amministrazione comunale ha richiesto ad Enel di provvedere all’interramento della linea elettrica, attualmente su pali, come intervento propedeutico alla messa in sicurezza della via con la realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto. Nel frattempo, è in corso di svolgimento la conferenza di servizi necessaria alla messa a punto del progetto definitivo.