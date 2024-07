Il restyling dello Iat al Palazzo del Turismo consegna alla città uno spazio rinnovato

L’ufficio Iat del Palazzo del Turismo di Riccione ha da quest’anno una nuova veste, più colorata, moderna e avvolgente per accogliere al meglio i turisti, i visitatori e i cittadini. L’ingresso del palazzo di piazzale Ceccarini, dove ha sede l’ufficio di informazione e accoglienza turistica gestito da Promhotels Riccione, è stato nei giorni scorsi sottoposto a un progetto di restyling del front office che ha dato un nuovo volto all’intera hall dello storico edificio. Il restyling ha infatti consegnato allo Iat del Palazzo del Turismo una veste rinnovata, sia da un punto di vista estetico che funzionale: l’inaugurazione è avvenuta questa mattina alla presenza della sindaca Daniela Angelini e numerosi componenti della giunta comunale.

“Per la prima volta dopo tanti anni lo Iat si rinnova. L’obiettivo del progetto è rendere il servizio di informazione e accoglienza turistica uno spazio moderno, accogliente, altamente fruibile e innovativo - ha dichiarato l’assessore al Turismo, Mattia Guidi - in armonia con la linea programmatica del servizio turismo che interpreta la città come un luogo dinamico, sostenibile, all’avanguardia e capace di cogliere e interpretare le esigenze e le nuove tendenze in ambito turistico”.

Il restyling dell’ufficio Iat è stato curato da Promhotels Riccione, e nello specifico dal direttore operativo Karin Gelmini, che ha contribuito all’ideazione del nuovo front office dello Iat e ne ha coordinato i lavori e l’esecuzione del progetto realizzato dell’architetta Pamela Paolucci. Gli interventi di riqualificazione hanno dato una nuova veste all’ingresso del Palazzo del Turismo. Le pareti della hall, e in particolare il front desk del servizio Iat, accolgono una declinazione, a cura di Immaginazione, della campagna di comunicazione estiva firmata dallo Studio Luca Sarti. Lo stesso motivo si ritrova nell’ambiente che porta agli ascensori e introduce alla scalinata verso la sala del primo piano e la Granturismo al secondo.

Ledwall e comunicazione digitale

Un grande ledwall centrale e schermi laterali verticali sono installati sulle pareti d’ingresso del palazzo e saranno usati per la comunicazione digitale del palinsesto della città, delle iniziative e delle experience fruibili sul territorio, oltre a video promozionali. La contaminazione dello spazio con le immagini digitali crea un ambiente avvolgente in cui il visitatore entra nella dimensione frizzante e colorata che Riccione vuole ricreare come simbolo della sua accoglienza e della sua proposta turistica, artistica e culturale.

Alcuni spazi sono dedicati alla disposizione di locandine e brochure informative e all’esposizione della nuova linea di merchandising del brand Riccione. È stata rinnovata anche la cartellonistica interna e la segnaletica esterna. Gli ambienti sono avvolti dalla filodiffusione, suddivisibile in spazi separati, che accompagnerà i visitatori nelle diverse aree del Palazzo del Turismo. La filodiffusione infatti sarà presente anche negli uffici del Servizio turismo del Comune di Riccione e si diffonderà fino alla scalinata per introdurre il pubblico agli eventi e alle iniziative che si svolgeranno nella sala del primo piano e nella Granturismo.

Le installazioni botaniche

Dal soffitto della hall del Palazzo del Turismo scendono le installazioni botaniche di muschi e licheni stabilizzati che, con le piante verdi sulle pareti laterali, avvolgono i visitatori in un ambiente originale e accogliente. L'effetto che si crea è quello di uno spazio esclusivo in armonia e in dialogo con le installazioni del progetto “Equalizzazioni in natura” che ha dato un nuovo volto a piazzale Ceccarini. Al visitatore si dischiude un ambiente nuovo che, dalla piazza al palco fino all’ingresso dell’edificio, crea uno spazio unico da vivere e fruire in un modo nuovo e moderno. In questo spazio armonioso il concetto di accoglienza, benessere e fruibilità si fonde con la visione di sostenibilità del progetto di design urbano e architettonico che interessa uno dei luoghi più significativi di Riccione.

Iat sempre accessibile

Il restyling funzionale dell’ingresso del Palazzo del Turismo garantisce anche un doppio accesso al servizio Iat, dal portale d’accesso in piazzale Ceccarini e dal retro, in modo che, anche durante le iniziative che si svolgeranno sul palco antistante il palazzo, il servizio Iat possa essere sempre accessibile.

“Il nuovo spazio di ingresso al Palazzo del Turismo dedicato allo Iat vuole restituire anche un valore importante al concetto dell’accoglienza, fiore all’occhiello di Riccione e dei suoi operatori, e alla professionalità delle operatrici che da anni svolgono con grande passione e entusiasmo il servizio di informazione e accoglienza turistica della nostra città” ha concluso l’assessore Guidi.

L’ufficio Iat gestito da Promhotels si occupa di tutti i servizi connessi all’accoglienza e informazione turistica, alla ricerca e prenotazione alberghiera, alla promozione del territorio, al servizio di biglietteria per parchi, eventi, mostre e trasporti. Tra i servizi espletati anche la stampa di materiali promozionali, la pubblicazione di contenuti sul portale riccione.it, la predisposizione e l’invio di newsletter settimanali per gli utenti registrati e gli operatori turistici della città in collaborazione con il Servizio turismo del Comune di Riccione e l’aggiornamento dei contenuti sui siti istituzionali di promozione turistica regionale. L’ufficio Iat funge anche da punto di accredito per i principali eventi in città, di distribuzione del materiale promozionale agli operatori, infopoint per i trasporti.