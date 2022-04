Rete da pesca posizionata in zona interdetta, la Capitaneria a caccia del peschereccio "pirata"

Nella mattinata di mercoledì, durante il pattugliamento dello specchio di mare antistante alla costa di Rimini, la motovedetta della Guardia Costiera si è imbattuta in una rete da pesca stesa in una zona interdetta. L'attrezzatura, infatti, era stata posizionata in prossimità di una delle piattaforme off-shore a 8 miglia dalla riva in violazione della normativa che vieta la pesca in un raggio di 500 metri dalla struttura. I militari hanno provveduto a rimuovere la rete e a sequestrarla e, al momento, sono in corso le ricerche per individuare il peschereccio "pirata" che l'ha stesa nell'area marina vietata. Per il capitano dell'imbarcazione è in arrivo una pesante multa e la decurtazione dei punti previsti per le infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca.