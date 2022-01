La rete elettrica Rimini-Riccione sarà rifatta, verranno dismessi 171 tralicci su 41 chilometri

La rete elettrica Rimini-Riccione verrà completamente rifatta. Lo comunica Terna, gestore della rete elettrica Nazionale. In un pacchetto regionale da 116 milioni di euro, è previsto un importante intervento nel Riminese: si procederà con la demolizione di 41 chilometri delle vecchie linee aeree e la dismissione di 171 tralicci, restituendo così oltre 130 ettari di territorio.

Gli investimenti in regione, comunica Terna, costituiscono quasi il 12 per cento dell’oltre miliardo di euro stanziato per i 37 nuovi interventi di sviluppo autorizzati in Italia.

Gli investimenti di Terna, oltre a generare un impatto positivo sull’efficienza e sulla resilienza della rete elettrica nazionale e a favorire lo sviluppo e la diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, rappresentano un motore fondamentale per la crescita del sistema Paese: “Ogni miliardo investito in infrastrutture ne genera fra due e tre in termini di Pil – spiega l’azienda -, contribuendo anche alla creazione di centinaia di posti di lavoro. Nella fattispecie, in Emilia-Romagna l’apertura dei cantieri delle opere autorizzate nel 2021 permetterà, infatti, di coinvolgere circa 72 imprese, oltre il 34% delle 207 interessate in tutta la Penisola, e più di 200 tra operai e tecnici specializzati, che costituiscono oltre il 20% di quelli che opereranno sul territorio nazionale”.