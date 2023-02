Rete Pace Rimini organizza una grande fiaccolata. "Via la guerra dalla storia"

Per il prossimo sabato (25 febbraio) Rete Pace Rimini, con il Patrocinio del Comune di Rimini, promuove una grande fiaccolata per la Pace che attraverserà la Città di Rimini. Gli organizzatori invitano la cittadinanza tutta a partecipare. L’appuntamento è per le ore 18 al Ponte di Tiberio, con arrivo in piazza Cavour; la Torre di Castel Sismondo sarà illuminata con i colori della Pace.

Sono già oltre 50 le città con iniziative confermate oltre a Rimini (tra le quali Roma, Milano, Torino, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, Firenze, Bologna). Ma anche in tutta Europa le iniziative sono numerose: oltre 20 appuntamenti in Germania (tra cui Berlino, Francoforte, Amburgo) e Spagna (tra cui Barcellona, Madrid, Siviglia) e Portogallo. Più di 15 gli eventi confermati anche in Francia (compresa Parigi) e mobilitazioni programmate anche a Londra, Bruxelles e Vienna.

Il prossimo 24 febbraio segnerà un anno dall’inizio della guerra in Europa. Il bilancio è terribile: decine di migliaia di morti, dieci milioni tra profughi e sfollati interni, la distruzione di intere città, il coinvolgimento degli stati dell’Unione europea, una corsa al riarmo generalizzata ed una crisi economica, energetica ed alimentare che colpisce interi continenti. "Le notizie degli ultimi giorni ci inducono a dire che il rischio di un'escalation, anche nucleare, è tragicamente sempre più concreto. Crediamo che sia importante continuare la mobilitazione per chiedere il cessate il fuoco, il negoziato ed una decisa azione politica e diplomatica internazionale che rimetta al centro il ruolo delle Nazioni Unite e la sicurezza comune", scrivono gli organizzatori.

La Rete Pace Rimini è composta da: Agesci Zona di Rimini, Anpi Rimini, Arci Romagna Cesena Rimini Aps, Associazione Papa Giovanni XXIII, Cgil Rimini, Cisl Romagna, Coordinamento Democrazia Costituzionale Rimini, Emergency Gruppo di Rimini, Federconsumatori Rimini, Il Borgo della Pace, Istituto di Scienze dell'Uomo Rimini, Itaca, Libera Rimini, Liberta' e Giustizia Rimini, Manifesto Contro l'Odio e l'Ignoranza, Socie e soci Rimini/San Marino Banca Etica, UIL Rimini, Vite in transito.

Hanno aderito all’iniziativa: Associazione di Protezione Civile Explora Campus Rimini, Chiesa Evangelica Valdese di Rimini, Società Religiosa degli Amici (Quaccheri) Meeting di Bologna, Cidi Centro Iniziativa Democratica Insegnanti.