Reti elettriche obsolete, i sindaci della Valmarecchia al viceministro: "Urge una riqualificazione"

Il tema della riqualificazione e del potenziamento delle reti elettriche della Valmarecchia è stato al centro di una videoconferenza tra il viceministro dell’Ambiente Vannia Gava, i sindaci delle comunità locali, il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, e Elena Raffaelli, segretario della Lega riminese. “Le infrastrutture elettriche della Valmarecchia – hanno rappresentato i sindaci – risentono della loro età. Le strutture sono obsolete, non a norma e in alcuni casi sottodimensionate. Serve una nuova pianificazione con interventi strutturali di riqualificazione e potenziamento delle linee e delle infrastrutture. L’efficienza nella rete di distribuzione, infatti, è il criterio fondamentale per lo sviluppo delle fonti di produzione rinnovabili anche e soprattutto nell’ottica dell’efficientamento energetico e dello sviluppo economico e imprenditoriale locale”.

Alla videoconferenza hanno partecipato i sindaci Leonardo Bindi di San Leo, Pasquale Novelli di Talamello, Pietro Rossi di Montecopiolo, Stefano Zanchini di Novafeltria, Fabiano Tonielli di Casteldelci e il candidato sindaco a Verucchio Fabio Fraternali.