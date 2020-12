Revisione dei meccanismi, l'orologio di Palazzo Mancini va in manutenzione

Il Municipio di Cattolica è temporaneamente "orfano" del suo orologio. Ha destato curiosità l'assenza dei quadranti della torre di Palazzo Mancini. Si tratta di uno smontaggio per consentire il prosieguo degli interventi per la riduzione del rischio sismico dell'edificio comunale. In questa fase, infatti, i lavori interesseranno proprio la torre che verrà rinforzata con una struttura in travi di acciaio. Per tale ragione si è reso necessario il distaccare di quadranti, lancette e meccanismi dell'orologio che nel frattempo verranno revisionati. Ad occuparsi della manutenzione è la ditta “Roberto Trebino” di Genova, che ne cura la manutenzione. L'obiettivo e di far tornare le lancette al loro posto prima della fine dell'anno.

L'orologio di Palazzo Mancini è un meccanismo complesso, ha un nucleo centrale elettronico mentre altre componenti sono meccaniche. Ad inizio 2019, la stessa ditta Trebino era intervenuta per sostituire la scheda elettronica del gruppo di alimentazione che aveva lasciato ferme le lancette. La Trebino vanta una lunga storia, nasce nel lontano 1824 e si afferma grazie a maestri orologiai e provetti campanari. Oggi l’azienda, leader in Italia e nel mondo, è condotta dai discendenti del Cavaliere Roberto Trebino e da una trentina di dipendenti altamente specializzati.

Nel frattempo vanno avanti secondo crono-programma i lavori per la riduzione del rischio sismico dell'intero Municipio. Gli interventi vengono svolti da una Associazione Temporanea di Imprese cui fa capo la società Zambelli Srl di Galatea (FC). Diverse le aree oggetto dei lavori, tra cui le murature, i giunti, i solai, l'apparato decorativo delle facciate. Gli interventi dovrebbero concludersi entro il prossimo mese di luglio.