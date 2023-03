Chiesta la revisione del processo Butungu, la Camera penale contro il sindaco di Rimini

Non sono piaciute all'avvocato Alessandro Sarti, Presidente del Consiglio Direttivo della Camera Penale di Rimini, le parole del sindaco Jamil Sadegholvaad che sabato scorso ha commentato la notizia della richiesta di revisione del processo a Guerlin Butungu il congolese condannato in via definitiva per una serie di stupri. In un post su Facebook il primo cittadino aveva dichiarato: “Ricordo ancora con sgomento la chiamata che ricevetti in quella maledetta mattinata di fine agosto. Il sindaco Gnassi e la vice Lisi si trovavano per qualche giorno fuori Rimini. Mi ritrovai catapultato in un dramma che non potevo immaginare rappresentato neppure nei peggiori film horror. Quando arrivai in ospedale la coppia di turisti polacchi era ancora in una stanza appartata del pronto soccorso. Entrambi completamente sfigurati. La ragazza, il cui volto non potrò mai più dimenticare, non riusciva neppure a parlare. Ecco, io non voglio mettere in discussione lo stato di diritto, ci mancherebbe altro, ma notizie come questa non fanno bene al rapporto tra cittadino e giustizia. E soprattutto rinnovano il dolore nelle vittime e di una comunità come quella di Rimini, scossa all’epoca dei fatti e ora stupita per queste novità processuali. Ci deve essere un limite a tutto. Ecco, secondo me questo è uno dei casi in cui il limite è stato superato. Un grande abbraccio a quella meravigliosa e indifesa ragazza polacca. Rimini non la dimenticherà”.

A stretto giro di posta è arrivata la replica della Camera Penale che si dice di apprendere "con perplessità" le dichiarazioni del sindaco e, in particolare, per quanto riguarda "Il riferimento al 'limite superato', con riguardo alla legittima iniziativa dei legali del condannato, espressione del diritto alla difesa nella fase esecutiva della pena, appare francamente mal posto. Invero, è proprio la legge che conforma lo Stato di Diritto, doverosamente richiamato dal Primo Cittadino, a prevedere tale facoltà difensiva anche per il condannato in via definitiva, a prescindere dalla gravità del reato, pur nel rispetto di presupposti e criteri di assoluto rigore. Spetta, pertanto, unicamente all’Autorità Giudiziaria stabilire se e quando il “limite” del giudicato penale possa essere superato con il ricorso all’istituto eccezionale della revisione del processo. Ferma restando, anche a distanza di anni, l’eco dei fatti così violenti e tragici che hanno riguardato la nostra comunità e, ancor di più, la vicinanza alle vittime di quegli orrendi fatti".

