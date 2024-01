Al via Riact, 60 studenti impegnati a progettare la città del futuro

Dal 26 gennaio fino a domenica 28 gennaio, l’ex Cinema Astoria ospiterà Riact, evento di tre giorni che vedrà come protagonisti oltre 60 studenti delle scuole e degli istituti di Rimini, chiamati a mettersi in gioco per immaginare, proporre e realizzare un progetto sulla città del futuro.



In questa avventura anche una squadra di esperti provenienti da vari settori professionali che, con le loro competenze ed esperienze, affiancheranno i ragazzi e le ragazze come facilitatori: Noemi Bello, Irene Buttà, Diego De Simone, Giovanna Giuliani, Elena Farnè, Nicolò Felli, Gianluca Metalli, Emma Neri, Luca Pasini, Irene Penserini, Francesco Piersimoni, Marco Polazzi, Paola Russo, Massimo Semprini, Marino Todisco, Chiara Valeri e Fabrizio Vecchione accompagneranno i vari team nelle tre giornate di lavoro.

“Riact è un evento incentrato sull’azione e sulla reazione. Da un lato aiuta i ragazzi a capire meglio le proprie abilità e passioni, dall’altro permette a noi adulti di crescere insieme a loro assistendo alla reazione tra la loro energia e freschezza e l’esperienza dei mentor, professionisti e imprenditori a loro completa disposizione per tre giorni. Nonostante 10 anni di eventi come questo organizzati con Fattor Comune, il risultato e l'energia che si scatena ci sorprendono ogni volta. Sarà sicuramente un weekend di grande ispirazione in cui i ragazzi avranno l’opportunità di sperimentare, sbagliare, perseguire la propria idea ed il proprio sogno, lasciandoci la possibilità di osservarli ed emozionarci”, dice Diego De Simone, cofounder di Fattor Comune, società benefit che aiuta le imprese e le organizzazioni a crescere attraverso il digitale e l'innovazione, che ha organizzato l’evento insieme a Il Palloncino Rosso.

Ripensare gli spazi della città

Alla fine, una giuria valuterà i lavori che saranno creati all’interno di questa esperienza e premierà i migliori progetti.

Tutto accadrà negli spazi di un ex Cinema di Rimini, all’interno di un progetto che lo rende il luogo perfetto per fare Riact. L’evento nasce infatti intorno ai temi degli usi temporanei, rigenerazione urbana, recupero e valorizzazione di immobili e spazi dismessi nel territorio.

“Siamo orgogliosi di poter “fare Riact” presso l'Astoria, che è già di per sé un esempio riuscito e virtuoso di rigenerazione urbana a finalità culturali. In questo evento i giovani potranno immaginare la città del futuro, attraverso il "gioco serio" dell'hackathon, in cui gli adulti (imprenditori ed esperti), per una volta, saranno "solo" i facilitatori. L'oggetto delle proposte di riqualificazione a fini culturali saranno anche gli alberghi dismessi perché, in fondo, e dovremmo ricordarcelo più spesso: turismo è cultura!” dice Francesco Piersimoni, Presidente de Il Palloncino Rosso, associazione di promozione sociale che da anni si occupa sul territorio di innovazione sociale e rigenerazione urbana.

Della giuria fanno parte Chiara Bellini (Vicesindaca di Rimini), Francesco Conserva (Vicepresidente Open project), Silvia Capelli (Arch. dell'Ufficio Tecnico Settore Infrastrutture e Qualità Urbana del Comune di Rimini), Maurizio Ermeti (Presidente di Italian Exhibition Group e della Fondazione Piano Strategico), Filippo Giorgetti (Sindaco di Bellaria Igea Marina), Filippo Sacchetti (Assessore alla Pianificazione Urbanistica del Comune di Santarcangelo), Marcello Tasini (Eliob Group Consulenze Immobiliari).

Ma in un contesto di progettazione, incontro, confronto e scambio, come quello che si metterà in moto in queste giornate, a vincere saranno tutti i partecipanti: ragazzi e ragazze, stakeholder, professionisti, la comunità.

Riact è un evento gratuito e a numero chiuso, organizzato dall'Associazione Il Palloncino Rosso e Fattor Comune con il patrocinio del Comune di Rimini e di Rimini 2026 - Candidata Capitale italiana della Cultura, con la collaborazione del Piano Strategico, sostenuto da Adrias Online, e reso possibile grazie alla collaborazione di tante realtà del territorio: Convita, Commercialista Telematico, SimpleNetworks, Zeitgroup Sas, Open Project, Laborinto, Autoscuole Ugolini e Brunacci & Partners.