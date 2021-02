Riaperta piazzetta dello Sferisterio: via all'accesso sulla scalinata via Bastioni

Con la consegna anticipata di Piazzetta Sferisterio, a Rimini da venerdì mattina è stato ripristinato il traffico pedonale che, attraverso la scalinata, consente di arrivare sulla Via Bastioni occidentali. Una chiusura che era stata necessaria per consentire i lavori di riqualificazione - adesso in fase di ultimazione - di questa importante e caratteristica area d’accesso alla città. La piazzetta con la facciata dell'ex Sferisterio infatti è stata riqualificata con una nuova pavimentazione caratterizzata da una cornice rettangolare in pietra lessinia bianca, modulata sulle sue proporzioni architettoniche. Una ristrutturazione particolare, impreziosita da un pattern centrale di sfumature azzurre - realizzate grazie all'inserimento di piccole elementi di marmo azul - che richiamano le proporzioni strette e lunghe dello scomparso campo di gioco, che una volta era presente nella zona retrostante, ora occupata dalla Ausl. L’intervento ha previsto anche la realizzazione di una nuova illuminazione della piazza con faretti più performanti, incassati a terra per illuminare scenograficamente il muro storico dei Bastioni e la facciata dell'ex Sferisterio.

Con queste caratteristiche di pregio, si stanno concludendo i lavori del progetto denominato “Museo Fellini IV Stralcio lotto 1A connessioni urbane comprendenti piazzetta San Martino, piazzetta Sferisterio, Via Verdi, Via D'azeglio e Vicolo Valloni”. Un intervento di valorizzazione dei luoghi storici che nei prossimi giorni sarà consegnato alla città con gli ultimi elementi di riqualificazione previsti, come: l’installazione dell'opera d'arte centrale dedicata al gioco della palla col bracciale; l'epigrafe marmorea originale dello Sferisterio; l’intervento di restauro della facciata di ingresso dello Sferisterio; e l’installazione di elementi di arredo urbano e infografica.

Per quanto riguarda la Piazzetta San Martino, anch'essa parte del complessivo intervento "Connessioni Urbane", la parte centrale è tuttora presente il cantiere dei lavori denominati "Museo Fellini Ex Cinema Fulgor" a cura della ditta ISOR. In quest’area è prevista una pavimentazione centrale, caratterizzata da onde policrome e installazione scenografica. Queste ultime lavorazioni fanno parte del progetto "Museo Fellini I Stralcio Allestimenti e installazioni”.

Inoltre, da lunedì prossimo (ore 20) alla mattina di giovedì (dalle 6 circa) - la via Poletti sarà chiusa per completare la posa dei sottoservizi. Lavori propedeutici alla riqualificazione di piazza Malatesta, previsti nel complessivo progetto che porterà alla realizzazione del Museo internazionale Federico Fellini. In quei giorni, per raggiungere piazza Cavour e via Sigismondo, oltre al ripristinato passaggio della Piazzetta Sferisterio, sarà possibile per i pedoni utilizzare via Bonsi e via Cairoli.