Riaperte via Bastioni e piazza delle Erbe, in città tanti cantieri in vista della stagione estiva

Dopo due mesi esatti di lavori, nel pieno rispetto della tabella di marcia, riapre al traffico via Bastioni a Cattolica. Via le transenne anche dalla piazzetta delle erbe e parcheggio di nuovo in funzione: sono stati ultimati i lavori di asfaltatura dell’area e di realizzazione della segnaletica orizzontale. In vista dell’apertura della stagione estiva, si continua con gli interventi di riqualificazione della città. Come era stato annunciato, dopo 2 mesi via Bastioni è pronta per essere riconsegnata alla città.

Risistemato anche il tratto degradato di marciapiedi all’altezza della farmacia. Torna così fruibile un’arteria fondamentale per il traffico veicolare di Cattolica. Resterà solo un’area di cantiere recintata su Piazza Mercato dove è in corso anche la realizzazione di una nuova rampa di accesso per persone con mobilità ridotta e il relining anti infiltrazioni per mettere in sicurezza i garage sotterranei. Una volta terminati gli interventi in piazza Mercato, si procederà alla realizzazione della segnaletica orizzontale e al ripristino dei parcheggi e del carico/scarico. Circa 300mila euro, il costo totale dei lavori in via Bastioni e piazza delle Erbe.

“Abbiamo concluso i lavori nei tempi programmati – interviene l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni - in due mesi esatti, dal 19 febbraio al 19 aprile. Era una priorità riaprire senza ritardi questo snodo fondamentale della città. Stiamo arrivando alla stagione estiva con la città sempre più accogliente e funzionale. Ma anche inclusiva con la rampa in via di realizzazione in piazza Mercato per persone con mobilità ridotta, perché Cattolica deve poter essere vissuta da chiunque”.