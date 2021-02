Discoteche ferme al palo, il covid blocca la riapertura. Galli: "Stiamo lavorando per gli eventi estivi"

"Fino a dicembre ci credevo quasi ma, adesso, la riapertura delle discoteche per Pasqua è praticamente impossibile". Tanta amarezza per Enrico Galli, patron dell'Altromondo di Rimini e del Cocoricò di Riccione, che non si fa più illusioni sulla ripartenza del mondo della night life. "Prima della fine dell'anno - spiega l'imprenditore - c'era un barlume di speranza che con la primavera il mondo della notte sarebbe tornato a far ballare la gente. Quello di Pasqua, in Riviera, è il tradizionale week end dove le discoteche sparano le prime grosse cartucce in vista della programmazione estiva ma anche quest'anno è destinato a saltare tutto. Il nostro settore è in crisi profonda dal momento che la maggior parte dei locali è ferma da un anno e, allo stesso tempo, siamo stati dimenticati dallo Stato. Coi ristori hanno preso in considerazione i fatturati invernali, pari a zero per i locali estivi, e alle aziende non è arrivato praticamente nulla. Con 15mila euro ricevuti nell'arco di un anno, nessuna realtà può rimanere in piedi".

C'è comunque ancora dell'ottimismo per Galli che assicura: "Per quanto riguarda la programmazione estiva, noi siamo pronti. Nella speranza di poter riaprire abbiamo già opzionato i grossi artisti che ci interessano ma, per ora, tutto rimane sulla carta in attesa di capire se e come si potrà tornare in pista. Purtroppo a livello imprenditoriale non si può navigare così a vista e, per tutti, è molto dura. Nella mia realtà, poi, è ancora peggio dopo i grossi investimenti fatti per rilevare il Cocoricò e rimetterlo in piedi. Una discoteca totalmente rinnovata e pronta da un anno che però non ha mai potuto riaprire e, ancora oggi, certezze non ce ne sono. Dallo Stato ci vorrebbero più considerazioni per il nostro settore che, anche adesso, sta proponendo una serie di protocolli per poter ripartire in tutta sicurezza".