Il ritorno delle discoteche. Il mondo della notte riparte, Indino: "Rispettate i protocolli o vanificheremo tutto"

Il ritorno delle discoteche. "Si riparte, con le limitazioni imposte dal governo, ma si riparte. Ieri sera - dice il presidente del Silb-Fipe dell'Emilia Romagna, Gianni Indino - hanno riaperto alcuni locali sul nostro territorio. Poco alla volta riapriranno tutti quelli che hanno resistito. Sul nostro territorio già cinque locali hanno chiuso per sempre. A quelli che tornano a lavorare chiedo di rispettare i protocolli sottoscritti dal Silb per ottenere questa apertura parziale, ma siamo convinti che da qui a breve ritorneremo alle capienze precedenti al Covid, ma sino ad allora ingressi consentiti solo con green pass o tampone negativo, mascherine quando non si balla, sanificazioni e rispetto delle capienze".

"Un comportamento scorretto da parte di qualcuno potrebbe vanificare il grande lavoro svolto dal nostro sindacato Silb-Fipe Confcommercio - dice ancora Indino - Queste prime serate serviranno a oliare gli ingranaggi delle nostre attività per poter ripartire, ci auguriamo a breve, al 100% delle capienze in totale sicurezza. Buon lavoro a tutti".