Riapre il cantiere ai giardini De Amicis per realizzare la vasca, in arrivo una gru di 22 metri

Chiusa la stagione turistica, riapre il cantiere ai giardini De Amicis per la realizzazione della vasca di prima pioggia. Partono di nuovo i lavori e tra qualche giorno arriverà una gru alta 22 metri che dovrà sistemare alcuni pali a una profondità di 44 metri sotto terra. “Questo inverno – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Alessandro Uguccioni - saranno eseguiti i lavori più importanti a livello infrastrutturale per la realizzazione della vasca. Sarà installato questo macchinario che perforerà il terreno per il posizionamento di alcuni pali”.

Ma questo sarà solo una prima parte di quanto stabilito dal piano dell’opera. “I lavori – continua l’assessore - proseguiranno fino a giugno, quando il cantiere chiuderà di nuovo per l’avvio della stagione turistica”. Intanto, la prossima settimana Uguccioni si siederà a un tavolo di confronto tra le varie parti interessate per fare il punto della situazione.

“Incontrerò gli esercenti e le rispettive associazioni di categoria insieme alla ditta e al committente Hera per illustrare il cronoprogramma e lo stato di avanzamento dei lavori”. “È un’opera importante per la nostra città e per la qualità delle acque - spiega la sindaca Franca Foronchi – l’attesa e pazienza dei cittadini saranno premiate dai benefici che apporterà la vasca”.