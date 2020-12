"Riapre" il confine Italia-San Marino: nessun controllo Covid per chi viaggia tra i due Stati

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ha annunciato che, a partire da giovedì 24 dicembre 2020, ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino si applica la disciplina prevista per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri italiano del 3 dicembre 2020. Le disposizioni in merito alla prevenzione dei contagi da COVID-19 in Repubblica, recentemente adottate con Decreto-Legge n.221 del 2020, hanno permesso di armonizzare le misure sammarinesi a quelle italiane, rendendo possibili gli spostamenti nelle modalità previste dalle rispettive normative. A partire dalla vigilia di Natale, dunque, sarà di nuovo possibile spostarsi tra San Marino e Italia anche durante le festività natalizie, senza doversi sottoporre ad accertamenti sanitari né a periodi di autoisolamento, ferme restando le rispettive disposizioni normative in merito alle modalità di spostamento e al coprifuoco, variabili a seconda della data e dell’orario.