Riapre il Salone Internazionale del Turismo di Colmar, Bellaria pronta a tornare protagonista

Dal 10 al 12 novembre 2023 riapre il Salone Internazionale del Turismo e dei Viaggi di Colmar, in Francia (Alsazia); tra i 300 espositori saranno presenti anche Visit Romagna e Bellaria Igea Marina con stands dedicati alla promo commercializzazione del territorio romagnolo. Il Sitv rappresenta la fiera turistica più importante della Regione del Grand Est e si colloca tra le 7 fiere del settore più importanti in Francia, capace di raccogliere un ampio bacino di visitatori non solo francesi ma anche delle limitrofe zone di Germania, Svizzera e Lussemburgo: attesi 25.000 visitatori.

Durante i tre giorni di fiera, Fondazione Verdeblu di Bellaria Igea Marina e Visit Romagna accoglieranno i visitatori presso l’area di oltre 500 metri quadrati dedicata alla Romagna, composta da desk per la promo-commercializzazione degli operatori partecipanti, dall’angolo bar-caffetteria, stands pizza - gelato e piadina e l’angolo ristorazione particolarmente apprezzato dal pubblico estero grazie alla ricca offerta gastronomica di prodotti artigianali ed enogastronomici di grande qualità. Tra le materie prime si annoverano complessivamente 500 bottiglie di Sangiovese, 8 chili di grana, 50 chili di pesce per friggere, 20 chili di prosciutto, 30 chili Squacquerone, materie prime per produrre 1000 coni gelato, 30 chili di mozzarella per la pizza e tanto altro.

Saranno inoltre offerti momenti di intrattenimento in stile romagnolo con show folkloristici di musica e ballo a cura della “Rimini Dance Company”, della compagnia di cantori popolari bellariesi “Scariolanti” e una cantante.

Novità 2023: un workshop con focus sulle eccellenze territoriali e gastronomiche romagnole per scambio contatti, dedicato ai buyers i (bus operator, comité d’entreprise, stampa, associazioni terza età ecc…) che potranno assistere ad una coinvolgente demo culinaria; una Azdora preparerà la tipica piadina romagnola. L’evento terminerà con una degustazione del prodotto assieme ai nostri vini locali.

La presenza presso il Sitv di Colmar da parte di Visit Romagna e Bellaria Igea Marina mira pertanto a consolidare la propria presenza sul mercato internazionale anche attraverso una nuova proposizione in termini di immagine e posizionamento di prodotti, sfruttando la notorietà della Romagna nell’area alsaziana.