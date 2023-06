Riccardo Ripa è il nuovo presidente del Sib–Confcommercio della provincia di Rimini

È Riccardo Ripa il nuovo presidente del SIB-Confcommercio della provincia di Rimini. L’assemblea territoriale del sindacato italiano balneari ha scelto il successore di Guido Menozzi, che ha guidato a lungo la categoria e ha deciso di non ricandidarsi e passare la guida della rappresentanza “ai più giovani”. A prendere in mano il testimone è Riccardo Ripa (Rimini), che in questo mandato viene affiancato dal consiglio direttivo formato da Luca Para (Rimini, Davide Zamagni, Marco Menozzi (Rimini), Tarcisio Villa (Riccione) e Fabio Taioli (Riccione).

“Quando mi è stato chiesto di candidarmi alla presidenza del SIB provinciale - dice il neo-eletto presidente Ripa - ho accettato per mettere al servizio della nostra categoria il mio impegno e la mia professionalità. Sono orgogliosamente bagnino di seconda generazione e il percorso fatto fin qui mi ha portato a ricoprire questa carica, per cui ringrazio i colleghi che hanno riposto fiducia in me. Intendo farlo con spirito di iniziativa e abnegazione, per vincere insieme le sfide che ci attendono, prima su tutte quelle legate alla Direttiva Bolkestein che richiede il nostro massimo impegno a tutela di un comparto, quello balneare, che produce miliardi di fatturato ogni anno ed è parte integrante del made in Italy, della cultura del nostro Paese e dell’offerta turistica italiana ed in particolare del nostro territorio”.