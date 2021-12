La Perla Verde capitale dell'Hip hop con il più grande evento dedicato dedicato all’urban dance

Dopo lo stop dello scorso anno, e l’edizione speciale dell’Mc Summer, dal 3 al 6 gennaio 2022 torna l’Mc Hip Hop Contest, il più grande evento dedicato dedicato all’urban dance giunto alla sua 26° edizione. La mission è quella di trasformare Riccione nel set del più sorprendente spettacolo internazionale della street dance, con una non-stop di stage, workshop, battle, crew contest, one-nights, dj set e show. "Le numerose normative ancora presenti e le capienze contingentate - spiegano dall'organizzazione - ci richiedono uno sforzo organizzativo notevole e determinano alcuni importanti cambiamenti nella struttura dell’evento, ma siamo certi che, con il supporto e la collaborazione di tutti, potremo vivere ancora una volta giornate ricche di studio, condivisione ed emozione in un contesto sicuro e pieno di energia". Per accedere alla manifestazione, quindi, sarà necessario il Super Green pass.

"Anche quest’anno - ha commentato l'assessore al Turismo, Stefano Caldari - si svolgerà al Palacongressi di Riccione la collaudata manifestazione Hip Hop Contest, 26esima edizione che cade nell’ottimo periodo in calendario, dal 3 al 6 gennaio. Un evento di città pubblico-privato radicato sul territorio dedicato alla danza urbana e che richiama un pubblico di giovanissimi danzatori. Ben venga un progetto che dà il via agli eventi di inizio anno e di cui, preso atto della condivisione con gli operatori, continueremo a sostenere in futuro”.