Riccione accelera per la riqualificazione delle strade nel centro studi

Approfittando della chiusura parziale delle tre scuole superiori del quartiere Centro studi e della riduzione del traffico dei mezzi pubblici, il Comune di Riccione ha dato un'accelerata ai lavori di riqualificazione tra i viali Castrocaro, Cattolica, Romagna e Ferrara. I lavori eseguiti dalla Cbr di Rimini sotto il coordinamento dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune, infatti, procedono spediti, fa sapere l'amministrazione. Si lavora contemporaneamente su cinque viali. A partire da viale Reggio Emilia da dove sono iniziate le opere per quanto riguarda gli allacci alla rete dell'acquedotto, la raccolta delle acque bianche e ora le gettate dei marciapiedi con la predisposizione delle nuove aiuole. In viale Parma si stanno invece eseguendo i lavori per l'acquedotto e la raccolta delle acque bianche e infine anche in viale Piacenza e viale Modena e' in corso la sistemazione della rete dell'acquedotto. In questo momento il trasporto pubblico circola su viale Morciano e quello pedonale in viale Piacenza. "Abbiamo deciso di imprimere un'accelerata ai lavori- ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti- anche perche' in virtu' del fatto che il traffico e' diminuito e con la chiusura degli istituti superiori se non per i laboratori, il quartiere ha dei ritmi piu' blandi e di conseguenza si creano anche meno disagi ai residenti. Un plauso all'impegno e al lavoro del settore Lavori Pubblici del Comune".