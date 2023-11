Riccione accende il Giardino sul mare e il Food Christmas, cresce l'attesa per l'arrivo di Babbo Natale

Domenica 3 dicembre il Natale di Riccione accende il Giardino sul mare di piazzale Roma e il Food Christmas Experience in viale Ceccarini e dà il benvenuto all’attesissimo Babbo Natale. Dopo l’accensione delle installazioni luminose in viale Ceccarini e l’inaugurazione della pista di ghiaccio con l’avvio ufficiale delle celebrazioni natalizie, Riccione entra nel vivo delle feste con l’arrivo in città di Babbo Natale e l’inaugurazione del Food Christmas Experience in viale Ceccarini.

Il personaggio più atteso e amato delle feste arriverà in città domenica 3 dicembre alle 17 a piedi, partendo in corteo dal grande gazebo di viale Ceccarini, accompagnato dalle note della marching band “Xmas Trisax” e da tre curiosi lama provenienti dal Podere Santa Pazienza di Santarcangelo di Romagna.

La passeggiata lungo il “Viale di luce” condurrà Babbo Natale al “Giardino sul mare” dove prenderà dimora fino al 24 dicembre nella grande serra affacciata sull’Adriatico per incontrare i bimbi e ricevere le loro letterine con i desideri di un anno intero. I bambini potranno incontrare Babbo Natale nel weekend dell’Immacolata, dall’8 al 10 dicembre, e nei due sabati e domenica successivi dalle ore 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 19, e tutti i pomeriggi dall’11 al 15 dicembre (ore 16-19) e dal 18 al 22 dicembre (ore 15:30-19).

La Casetta di Babbo Natale ospiterà per tutto il periodo delle feste un ricco programma di iniziative per bambini e adulti con laboratori a tema dedicati alla natura, alle decorazioni natalizie e ai dolci delle feste a cura di “Officina Giardino”. I piccoli potranno partecipare alle passeggiate didattiche in compagnia dei lama. Il Giardino sul mare è progettato e realizzato a cura di Silvia Montanari “eStudio”.

Domenica 3 dicembre in viale Ceccarini inaugura inoltre il Food Christmas Experience con le casette in stile balneare dedicate alle golose proposte enogastronomiche riccionesi a cura del Consorzio Viale Ceccarini. Le casette del cibo resteranno aperte tutti i giorni fino all’8 gennaio dalle ore 10 alle 20; nei festivi e dal 22 dicembre per tutte le feste dalle ore 10 alle 23.

Sempre nel cuore della città anche i Giardini Montanari si preparano alle feste e si illuminano di allegria con l’accensione del “Villaggio di luce” con le giostre e le attrazioni per i bambini, un progetto in collaborazione con il Consorzio viale Ceccarini.