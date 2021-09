Riccione, approvato il progetto di rigenerazione di viale Tagliamento

La Giunta comunale di Riccione ha approvato lunedì mattina il progetto di “Rigenerazione urbana del viale Tagliamento, mediante l'eliminazione delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico,” che prevede il rifacimento delle strade e dei marciapiedi compreso la sostituzione dell’impianto della pubblica illuminazione con nuove tecnologie a Led. La strada oggetto dell’intervento è ad elevata densità residenziale ed è delimitata tra i viali Emilia, Portofino, Liguria e Po che circoscrivono un quartiere di tipo residenziale urbano. Il viale Tagliamento percorre in posizione centrale il quartiere e collega la strada principale di viale Emilia con la strada intercomunale di viale Liguria, e pertanto costituisce una importante via di collegamento tra la zona nord e la zona sud della città, ed ha carattere urbano e di servizio. L'investimento complessivo per l'opera è di 260.000. L’intervento prevede un unico livello di progettazione definito “progetto di fattibilità – definitivo – esecutivo” che rende snello l'iter amministrativo. La parte più consistente, delle opere da realizzare, riguarda i marciapiedi, la realizzazione di una nuova fognatura acque bianche ed il nuovo l’impianto di illuminazione stradale con tecnologia “Led”.

"Abbiamo deciso come amministrazione di raccogliere il più velocemente possibile la richiesta che arrivava dai cittadini residenti di viale Tagliamento - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti - . I residenti hanno inoltrato, tramite petizione popolare, la richiesta di riqualificazione del viale stesso con sostituzione delle alberature esistenti e la sistemazione di strade e marciapiedi il cui dissesto non consente l’agevole passaggio dei pedoni e delle categorie deboli e costituisce costante pericolo per la pubblica incolumità. L'ufficio lavori pubblici del comune ha elaborato un progetto ampio e grande modernità che abbiamo quindi approvato in Giunta secondo le indicazione dei cittadini e dell'amministrazione. Continua la nostra opera di qualificazione dei quartieri di Riccione con progetti che nascono dal dialogo con i residenti e di questo modo di lavorare siamo molto orgogliosi".