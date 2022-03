Una gigante bowl per acrobazie ed evoluzioni, approvato il progetto del nuovo skatepark

Il parco della Resistenza si arricchisce di uno skatepark a ridosso del polo sportivo, in prossimità del pattinodromo. Consacrato nel 2021 sport olimpico ai giochi di Tokyo, lo Skateboarding nato in California negli anni sessanta, arriva a Riccione con una bowl per skater e pattinatori dove cimentarsi in evoluzioni e acrobazie. Una disciplina sportiva per la quale l’amministrazione è in dialogo costante con la Federazione italiana per mantenere legami in vista di future collaborazioni. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dallo studio tecnico associato Lotti & Partners con sede a Ravenna, è stato approvato dalla giunta per un importo complessivo di oltre 400.000 euro.

La pista in forma ovalica irregolare e di 1000 metri quadrati di superficie sarà comprensiva di terrazzini e zone di servizio, parzialmente fuori terra in elevazione, con andamenti pianeggianti, inclinati e curvilinei. “L’impianto progettato per permettere un utilizzo molto ampio, sia per chi è alle prime armi sia per stimolare i pattinatori più esperti - afferma l’assessore ai Lavori pubblici e ambiente Lea Ermeti - sarà un nuovo punto di ritrovo per i giovani dove poter praticare in libertà e divertimento le discipline sportive su rotelle. Lo skatepark che coinvolge diverse fasce d’età, anche bambini e famiglie, non ha infatti solo finalità sportive, ma anche sociali. Moderno e molto atteso, sarà direttamente raggiungibile a piedi o in bicicletta attraverso la prevista pista ciclabile di via Bologna inserita nel piano di riqualificazione stradale, percorrendo via Montebianco o le altre piste del circuito ciclabile esistente. Arrivare sarà quindi semplice, economico e rispettoso dell’ambiente. Dopo gli interventi ai laghetti, ai nuovi giochi, compresi per i bimbi ipovedenti, la casetta sugli alberi e il chiosco-ristoro, il parco della Resistenza offrirà un ulteriore punto aggregante e all’aria aperta sulla scia degli investimenti effettuati dall’amministrazione nelle aree verdi della città”.

Dall’analisi in fase progettuale la zona individuata si presta peraltro ad accogliere eventi sportivi e manifestazioni in una zona molto frequentata dai cittadini. Considerati dai progettisti i più recenti interventi di realizzazione dei parchi per lo skate è emersa inoltre la scelta di un’apposita conformazione e materiali idonei allo svolgimento di manifestazioni sportive nazionali della federazione italiana di skateboard e di Bmx in sostituzione delle rampe di serie ed anche per motivi di maggiore resistenza nel tempo e minore manutenzione, oltre a consentire una più ampia libertà espressiva per le proposte di gare ed eventi.