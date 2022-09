Anche a Riccione arrivano i monopattini a noleggio, ma occhio ai divieti lungo viale Ceccarini

Anche a Riccione parte la sperimentazione del nuovo servizio di noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica con modalità “Free Floating”. L’attivazione, in via sperimentale fino al 31 ottobre, sarà in condivisione con la convenzione sottoscritta dai Comuni di Misano Adriatico (Ente Capofila), Cattolica, San Giovanni in Marignano e Gabicce Mare. La flotta che sbarca a Riccione sarà di un centinaio di monopattini elettrici di ultima generazione e nasce da un'idea precisa: quella di offrire agli utenti la possibilità di spostarsi all'interno del territorio a bordo di un mezzo agile, veloce e al cento per cento sostenibile.

“Abbiamo voluto immediatamente aderire al progetto dopo la proposta arrivata dai comuni dell’area sud – ha spiegato Simone Imola, assessore alla Mobilità del Comune di Riccione –. Ci ha convinto l’idea di un progetto che vuole offrire a cittadini e turisti un servizio per spostarsi liberamente e in modo ecosostenibile sul nostro territorio, senza interruzioni ad ogni confine territoriale”.

La sperimentazione del Comune di Riccione arriva proprio per garantire forme di mobilità sostenibile che possano costituire un valido supporto alla mobilità agile dei turisti, ma soprattutto attivando un servizio che possa unire diversi territori comunali. La flotta sarà composta da mezzi alimentati da energia elettrica facilmente reperibili e semplici da usare grazie all’App dedicata. “I mezzi sono dotati di un sistema a Gps – aggiunge Imola – che aiuta ad evitare di passare in zone e in modalità non consentite. Inoltre, si bloccano se si supera la velocità consentita”.

Il Comune di Riccione per evitare il parcheggio selvaggio ha previsto lo stazionamento e sosta dei monopattini solo ed esclusivamente negli stalli dedicati ai motocicli e ciclomotori. Inoltre la circolazione dei monopattini sarà vietata nei seguenti viali: V.le Ceccarini nel tratto compreso tra il V.le Milano e il Lungomare della Repubblica, V.le Ceccarini nel tratto compreso tra il V.le Milano e il V.le Catullo, V.le Gramsci nel tratto compreso tra il V.le Ceccarini e il V.le Corridoni, V.le Corridoni nel tratto compreso tra il V.le Ceccarini ed il P.le XXV Aprile, V.le Virgilio nel tratto compreso tra il V.le Ceccarini e il V.le Fogazzaro, V.le Latini nel tratto compreso tra il V.le Nievo e il V.le Dante, V.le Dei Giardini nel tratto compreso tra il V.le Dante e la rotatoria “Rotonda del Turismo”, V.le Dante nel tratto compreso tra il V.le Ceccarini e il V.le Parini, P.le Ceccarini.