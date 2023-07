Riccione, in attesa del verdetto del Consiglio di Stato in Comune nominato il nuovo sub commissario

In attesa del pronunciamento da parte del Consiglio di Stato, in Comune a Riccione dopo il commissariamento arrivano i rinforzi. Nella giornata di lunedì (10 luglio) la commissaria prefettizia Rita Stentella ha timbrato l’atto con cui nomina il sub commissario che sarà chiamato ad affiancarla nell’attività comunale. L’incarico è stato affidato ad Alfonso Agostino Soloperto, dirigente del Servizio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali presso la Prefettura di Pesaro-Urbino.

L’incarico, si legge nell’atto di nomina, prevede le funzioni vicarie al sub Commissario che le eserciterà in caso di assenza o impedimento del Commissario Prefettizio, nonché la competenza con poteri di firma, in ordine alle funzioni inerenti all’Area Amministrativa ed Economica- Finanziaria ed ai servizi Affari Generali, Programmazione e Bilancio, Tributi, Risorse Umane, Gare e Contratti, Lavori Pubblici e progetti Pnrr.

Nel frattempo, dopo la presentazione del ricorso da parte della coalizione che ha sostenuto Daniela Angelini, si attende la decisione del Consiglio di Stato: la data è in agenda per il prossimo 25 luglio. L’ex maggioranza chiede la sospensiva immediata del provvedimento del Tar, che consentirebbe a sindaca e assessori di ritornare provvisoriamente alla guida della città in attesa della sentenza definitiva. Se non ci sarà sospensiva, l’attività proseguirà con la guida di commissario e sub commissario.

Dopo essere stata in municipio alla guida dell’amministrazione per un anno, Daniela Angelini fa valere le sue ragioni. Come ha spiegato la scorsa settimana nel corso di una conferenza stampa: “Abbiamo completato il percorso che porterà al ricorso al Consiglio Stato perché riteniamo quella del Tar una sentenza ingiusta, il tribunale si è limitato a considerare dei difetti e non è entrato nel merito del riconteggio delle schede. La vera vittima della situazione che si è venuta a creare è la città, noi invece siamo parte lesa. Per questo abbiamo inoltrato la richiesta di sospensiva. Perché dobbiamo ridare quanto prima un governo alla nostra città fino al pronunciamento della sentenza”.