Riccione, avanti con i lavori per il laghetto del Parco della Resistenza

Il laghetto sarà impermeabilizzato con una geomembrana ad alta tecnologia per assicurare il giusto livello di acqua in ogni periodo dell'anno

Procedono e sono a buon punto i lavori per il laghetto del Parco della Resistenza di Riccione che sarà impermeabilizzato con una geomembrana ad alta tecnologia per assicurare il giusto livello di acqua in ogni periodo dell'anno. E' già stato eseguita lo svuotamento dei due versanti laghetto, con la messa in sicurezza della fauna, 40 pesci collocati in vasca che poi verranno rilasciati a fine lavoro. E' stato già sistemato il telo di copertura su cui poggerà la geomembrana e creata la trincea laterale. E' stata sistemata la cascatella tra il lato nord e il lato sud del laghetto e predisposti gli scavi per sistemare la ghiaia che coprirà i bordi. Appena le condizioni meteo lo permetteranno e i lavori eseguiti si asciugheranno verrà sistema la membrana e entrambi i versanti dei laghetti.

"Nel giro di qualche settimana il laghetto del parco della Resistenza tornerà ad essere riempito - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente, Lea Ermeti - e questo innovativo metodo della geomembrana assicurerà la tenuta idrica che evitando la dispersione dell'acqua, renderà anche l'evaporazione dei mesi estivi meno evidente".