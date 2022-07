La Riccione Beach Arena al fianco di Diabete Romagna, quando lo sport è anche beneficenza

Si rinnova il legame tra Diabete Romagna e il Riccione Beach Arena, che dal 2017 ogni estate ha ospitato un evento sportivo benefico dell’associazione per sensibilizzare le persone al diabete e raccogliere fondi per tutte quelle persone che si trovano a dover convivere con questa subdola malattia. Quest’anno la manifestazione assume una caratura nazionale, il Riccione Beach Arena infatti ha indetto per i giorni 15-16-17 luglio i "Campionati Nazionali Beach Tennis Open Amatoriali", 3 giorni di tornei, eventi, feste, un regalo per tutti gli amanti del Beach Tennis e per i giorni 29, 30 e 31 luglio il Campionato Nazionale Opes Street Basket 3V3 categoria Open e il primo trofeo Rba di Beach Volley. Diabete Romagna sarà charity partner degli eventi perché parte del ricavato sarà devoluto ai progetti che l’associazione porta avanti a favore di adulti e bambini con diabete in Romagna.

“Ho il diabete dall’età di due anni e da grande voglio fare il tennista!”. Questo è il sogno di Andrea e come Andrea sono tanti i bambini che scoprono da piccoli di dover convivere con il diabete tutta la vita e come tutti i bambini con tanti sogni nel cassetto. È per aiutare questi bambini nei loro sogni, per far sì che il diabete non sia d’ostacolo alla loro realizzazione, che è iniziata 5 anni fa l’amicizia tra Diabete Romagna e il Riccione Beach Arena e che da quest’anno si rafforza in una grande manifestazione che ambisce a diventare un evento sportivo di punta dell’estate in Riviera.

“Siamo immensamente grati ai cari amici del Riccione Beach Arena, che sono stati al nostro fianco anche in questi anni di emergenza Covid-19, pur nella complessità di realizzare eventi, per noi sono parte della famiglia di Diabete Romagna ed il loro supporto ci ha permesso in questi anni di non fermarci mai nel sostenere adulti e bambini con diabete nella gestione di una malattia per la quale non esiste guarigione. Ringraziamo anche gli amici di Eurocomm Innovazione- Inoltre, Farmacie Comunali di Riccione, Adria Camping e Multigraph e tutte le aziende amiche con le quali stiamo costruendo un mondo in cui il diabete non abbia più il potere di decidere della vita di nessuno”, dice Pierre Cignani, presidente di Diabete Romagna.