Riccione bussa in Regione per dare una nuova sede alla Fondazione Cetacea

Visto che l'ex colonia Bertazzoni non è più agibile, per dare una nuova 'casa' alla Fondazione Cetacea, che si occupa del recupero delle tartarughe, il Comune di Riccione bussa alla porta della Regione. E chiede la sede Ial di viale Torino, stabile di proprietà dell'Inail. "Le associazioni che si battono per la tutela della fauna marina in Adriatico e per l'ambiente devono avere una sede idonea e sicura per le attività dei volontari", spiega infatti l'assessore comunale all'Ambiente Lea Ermeti, che ha contattato la segreteria dell'assessore regionale Irene Priolo, per proporre il trasferimento. L'edificio Ial, si fa notare, ha sia il vantaggio della vicinanza al mare che quello alla vecchia sede. L'ex colonia Bertazzoni, invece, come "riscontrato dai diversi rilievi tecnici dello scorso anno, non è piu' agibile". E "ha problematiche che potrebbero mettere a rischio l'incolumità dei volontari". Non a caso le altre associazioni o si sono trasferite o stanno per farlo. Il Comune sta per emettere un'ordinanza di sgombero per misure di sicurezza e a tutela dell'incolumità dei volontari delle associazioni e dei cittadini. A questo, spiega ancora l'amministrazione, "si aggiunge un non più trascurabile esborso da parte del Comune che negli ultimi 13 anni ha saldato le spese relative agli spazi della Bertazzoni, occupati dalla Fondazione Cetacea, senza che questa versasse mai il contributo previsto nella convenzione del 2008". La Fondazione occupa infatti la Bertazzoni in virtù di una convenzione con il Comune che è cessata 10 anni fa e non è più stata rinnovata. Sono quindi in corso di notifica ai responsabili della Fondazione Cetacea l'ordinanza di sgombero e una lettera della Geat in cui si dà contezza del notevole esborso di denaro pubblico per il mantenimento della sede della Cetacea alla Bertazzoni.