Riccione Calcio e Polisportiva Fontanelle fanno squadra per la pulizia del campo sportivo

Centinaia di migliaia di persone in tutta Italia grazie all’iniziativa di Legambiente “Puliamo il Mondo” si mettono in gioco per ripulire dai rifiuti abbandonati in strade e piazze, angoli delle città, parchi urbani, ma anche sponde di fiumi e spiagge. A Riccione sabato 7 ottobre dalle 16.30 la Riccione Calcio 1926, proprio all’interno dell’evento nazionale di Legambiente, organizza la pulizia della zona del campo sportivo di Fontanelle in Via Puglie e spazi adiacenti.

Un appuntamento in collaborazione della società Polisportiva Fontanelle e che vedrà bambini e famiglie, armati di guanti e sacchi, ripulire giardini, marciapiedi e parcheggi dell’area interessata. “Facciamo goal anche fuori dal campo” è lo slogan che la Riccione Calcio 1926 ha pensato per coinvolgere chi ha cuore la pulizia degli spazi vissuti quotidianamente, un’iniziativa aperta a tutti coloro che vogliono contribuire a liberare l’ambiente da plastica e rifiuti.

L'obiettivo principale dell'iniziativa è chiaro: sensibilizzare i giovani partecipanti sull'importanza della tutela ambientale attraverso un’iniziativa coinvolgente e collettiva in grado di rafforzare anche il legame speciale con la città di Riccione. L’attività intende creare un'esperienza indimenticabile per i ragazzi, in cui possano vedere concretamente l'effetto positivo del loro impegno nell'ambiente che li circonda.

Prima di passare all'azione pratica, in collaborazione con il partner Ecoevents, sarà organizzato un momento informativo per i partecipanti. Saranno fornite dettagliate linee guida sulla corretta raccolta differenziata, accompagnate da una guida pratica che verrà distribuita digitalmente a tutti i partecipanti. L’appuntamento è nel parcheggio del campo sportivo per le 16.30. Dopo la pulizia è prevista una merenda conviviale e a seguire per i più piccoli ci sarà la possibilità di giocare a calcio nel campo sportivo insieme agli educatori-allenatori delle due società riccionesi.