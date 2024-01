Riccione capitale della danza, al via cinque settimane di gare con coinvolti 9 mila atleti

Cinque settimane dedicate alla danza fra gennaio e febbraio, oltre 9.000 atleti in arrivo a Riccione, 17 giornate di gare e intrattenimento sono i numeri dei Campionati italiani assoluti di danza sportiva che si svolgono al Playhall di via Carpi fino al 18 febbraio. Dopo l’entusiasmante inaugurazione della nuova stagione turistico-sportiva di Riccione con il grande successo di MC Hip Hop Contest, che nei giorni scorsi ha portato in città 7.700 presenze, continuano i grandi appuntamenti con gli eventi sportivi di livello nazionale e internazionale in programma in città. Fino al 18 febbraio Riccione ospita al Playhall, che per l’occasione sfoggia una struttura scenica di grande impatto, la più importante kermesse nazionale di danza sportiva con i Campionati italiani assoluti organizzati dalla Fids.

La grande kermesse torna quest’anno a Riccione con un dato significativo: l’incremento del numero di giornate di gare con il conseguente aumento del numero di atleti coinvolti e di appassionati al seguito. Promhotels Riccione, partner dell’iniziativa e referente per la logistica alberghiera, rende noto che sono attese 18 mila presenze durante lo svolgimento della manifestazione a cui si aggiungono le presenze degli accompagnatori al seguito e degli appassionati. Gli hotel convenzionati con l’evento sono una ventina, dalle due alle quattro stelle.

Dalle danze latine al free style

I campionati, organizzati dalla Federazione Italiana Danza Sportiva, si compongono di cinque eventi distinti dedicati alle diverse discipline e riservati a tutte le categorie: dai giovanissimi di 8-11 anni agli over 70. Per il primo appuntamento dei campionati scendono in gara questa settimana (l’evento ha preso il via giovedì 11 e proseguirà fino a domenica 14 gennaio) i ballerini delle danze standard e latine; il secondo weekend, dal 19 al 21 gennaio è dedicato alle danze caraibiche e alle acrobazie della Cheerdance e Cheerleading; sabato 27 e domenica 28 gennaio appuntamento con i ritmi travolgenti della disco dance, tap dance, danze orientali, Boogie Woogie e Rock ’n’ Roll, danze argentine e wheelchair dance.

A febbraio spazio allo show dance, modern, jazz, contemporary e danza classica, in programma da giovedì 8 a domenica 11 febbraio. Chiudono i Campionati italiani assoluti gli atleti delle specialità del latino show, latin style e free style, dal 15 al 18 febbraio. La partecipazione ai Campionati italiani assoluti a Riccione consentirà ai partecipanti di accedere alle maggiori competizioni internazionali (Mondiali, Europei e Coppe del Mondo e d'Europa).

Le gare sono aperte al pubblico e i biglietti d’ingresso sono disponibili al botteghino del Playhall di Riccione (viale Carpi, 24) che sarà aperto un’ora prima dell'inizio delle gare.

“Dopo il sensazionale successo di MC Hip Hop Contest di inizio anno, il 2024 prosegue per Riccione all’insegna dei grandi eventi sportivi - dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Riccione, Simone Imola - Questa settimana iniziano i due mesi della Federazione Italiana Danza Sportiva con una serie di eventi che riempirà la città di atleti e appassionati al seguito. Siamo orgogliosi di questo rapporto di collaborazione reciproca con la Federazione e stiamo lavorando affinché l’indotto derivante dagli eventi sportivi aumenti sempre di più”.