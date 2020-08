Riccione celebra il Ferragosto con fuochi d'artificio, il concerto di Mahmood e la cultura

Ferragosto scoppiettante per Riccione che, per celebrare la festa clou dell'estate, a messo in campo una serie di appuntamenti per tutti i gusti. Dall'evento di Deejay On Stage sul palco di piazzale Roma con il concerto di Mahmood, uno dei maggiori protagonisti del momento della scena musicale italiana ai fuochi d'artificio che da tre diverse postazioni ieri sera hanno illuminato la Perla Verde e sono stati visti su tutto il litorale. Non è mancata la cultura a Villa Franceschi, per la presentazione di "Quasi un paradiso. Viaggio in Romagna la terra del pensiero simpatico", di Davide Rondoni. Con l'autore l'assessore ai Servizi Educativi, Alessandra Battarra, l'assessore al Turismo Stefano Caldari, in dialogo con Beatrice Buscaroli, storica dell’arte e giornalista. Al termine dell'incontro è stata presentata Favole, la mostra dedicata a un’ampia selezione delle opere più significative di Enzo Bellini.

