Il cuore di Riccione Chapter, dona un lettino da visita e una bilancia digitale all'ospedale Ceccarini

Un altro importante gesto di solidarietà nei confronti della sanità romagnola e in questo caso dell'Ospedale "Ceccarini" di Riccione. “Riccione Chapter” ha infatti donato un lettino da visita extralarge regolabile elettricamente (portata 200 chili) e una bilancia digitale a colonna con calcolo del Bmi con portata 250 chili, per un valore totale 2500 euro, da destinare agli ambulatori di chirurgia del presidio riccionese e in particolare all’Unità Operativa di Chirurgia Generale diretta da Andrea Lucchi.

"Il progetto "Chirurgia bariatrica" a Riccione - dichiara Andrea Lucchi - è iniziato lo scorso anno e tutt'ora vengono effettuati interventi chirurgici regolarmente, ogni settimana. In particolare la donazione odierna, completa la dotazione di attrezzature dell’ambulatorio bariatrico, dove i pazienti obesi accedono prima dell'intervento, nel corso della preparazione preoperatoria (chirurgica, nutrizionale e psicologica) e durante il periodo di osservazione post operatorio. "Da oggi l'Ospedale Ceccarini grazie alla generosità degli amici di Riccione Chapter, che da anni sostengono la chirurgia con diverse iniziative solidali, avrà anche una nuova dotazione di attrezzature che contribuirà a consentire la piena realizzazione delle attività di chirurgia bariatrica” ha dichiarato Bianca Caruso, direttrice dell’Ospedale Ceccarini.

Esprime soddisfazione la sindaca Tosi, per la donazione di oggi, che rappresenta, come tante altre iniziative solidali a favore dell’ospedale, l’attaccamento e l’amore della comunità che si stringe attorno al proprio ospedale. Abbiamo da sempre cercato di aprire l’ospedale all’esterno, in modo da suscitare interesse perché venisse abbracciato in maniera discreta ma costante e questo risultato oggi più che mai si respira a pieni polmoni. E dunque ringrazio per il generoso e lungimirante gesto, che consolida lo storico rapporto di collaborazione con il club impegnato da anni a sostegno della Sanità locale.