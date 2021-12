Riccione Christmas Star: con le Frecce Trenitalia sconti e agevolazioni anche per le feste natalizie

Raggiungere Riccione con le Frecce diventa sempre più semplice e con grandi agevolazioni. Il progetto Riccione in treno nato dalla collaborazione con Trenitalia, il Comune e Federalberghi Riccione si arricchisce anche quest’anno di nuove occasioni per chi sceglie di raggiungere la riviera romagnola utilizzando un mezzo di trasporto sicuro e sostenibile, approfittando di convenienti soluzioni integrate viaggio+soggiorno negli alberghi aderenti all’iniziativa. Chi sceglie la vacanza in uno degli hotel aderenti alla promozione Riccione in Treno (www.riccioneintreno.it) potrà infatti ottenere il rimborso del biglietto del viaggio, l'esenzione della tassa di soggiorno e un plus eccezionale, l'ingresso riservato agli eventi di Riccione.

Quest'anno infatti, chi sceglie il treno e 3 notti a Riccione in hotel, avrà l'esclusiva di poter avere nel periodo compreso tra l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata e il 9 gennaio, il biglietto d’ingresso rimborsato dall’hotel per la grande mostra fotografica Elliott Erwitt family di Elliot Erwitt negli spazi rinnovati di Villa Mussolini a due passi dal mare. Non solo, perché sarà garantito il posto riservato ai più importanti eventi del Riccione Christams Star il 13 dicembre con i Premi Ubu 2021, gli Oscar del teatro italiano, e La bella stagione 2021 -2022 Spazio Tondelli On the Go fino ad arrivare al concerto di Natale del 25 dicembre, i concerti di Santo Stefano e degli Auguri il 26 e 29 dicembre, gli appuntamenti del Capodanno della città di Riccione il 30, 31 dicembre e 1 gennaio. Appuntamenti che rientrano nel grande progetto artistico Riccione Christmas Star, quest’anno arricchito da una pista di pattinaggio sul ghiaccio a pochi metri dalla spiaggia.

Per soddisfare ogni esigenza della domanda turistica, Trenitalia ha messo a disposizione fino a 10 Frecce che consentiranno di raggiungere la Perla Verde da Milano e Torino:2 Frecciarossa Milano -Bari/Lecce e 2 Frecciargento Milano-Pescara giornalieri, oltre a 2 Frecciarossa Milano-Ancona aggiuntivi per le partenze del fine settimana più ulteriori 4 Frecciarossa giornalieri, 2 Milano-Bari e 2 Torino- Milano-Lecce, con fermata straordinaria a Riccione per il periodo natalizio, dal 23 dicembre al 9 gennaio.

Per il sindaco Renata Tosi: “Aver investito strategicamente nel “prodotto Natale” ha trasformato la città negli anni in un palcoscenico di eventi e proposte a misura dei nostri turisti. Quest’anno la città addobbata e illuminata a festa, dal centro ai quartieri, è pronta ad accogliere i viaggiatori che grazie alle Frecce, avranno la possibilità di trascorrere a Riccione il loro soggiorno invernale. Negli anni il progetto Riccione in treno è cresciuto e grazie alla collaborazione continua con Trenitalia e Federalberghi, gli spostamenti in sicurezza saranno garantiti anche quest’anno”. Per Bruno Bianchini, Presidente di Federalberghi Riccione “Arrivare in treno a Riccione è una grande comodità, grazie a Trenitalia la nostra località è servita da treni comodi e rapidissimi. A Riccione l'allegria, le luminarie e la musica fanno da sottofondo alla grande offerta di alberghi, ristoranti, negozi, rinnovati e di grande qualità in grado di soddisfare tutti i desideri di chi vuole passare una bella vacanza in famiglia o con amici”.