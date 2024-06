Riccione città dello sport: decine di migliaia di presenze grazie a eventi di rilievo nazionale e internazionale

Un weekend denso di eventi sportivi, quello appena trascorso, che ha riunito “Sotto il sole di Riccione” migliaia di atleti da tutte le regioni d’Italia per gareggiare in impianti e strutture di altissimo livello.

Riflettori puntati soprattutto su Sportpertutti Fest 2024 che ha portato a Riccione i protagonisti delle Finali nazionali Uisp: allo Stadio del nuoto sono scesi in vasca 3.300 atleti per un totale di circa 10.000 presenze nel corso dei 3 giorni di gara, oltre ai loro accompagnatori, cui si sono aggiunti più di 200 atleti impegnati nel basket.

Il Playhall ha ospitato il Green Camp, lo stage internazionale di judo autorizzato dalla Fijlkam (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali): lo scorso anno gli iscritti registrati erano stati 1.000, mentre quest’anno i numeri sono aumentati, arrivando a quota 2.000 tra atleti e tecnici, andando così anche oltre le previsioni.

Successo anche per i tornei giovanili di calcio e volley organizzati da Opes League Italia, con migliaia di ragazzi che hanno trascorso a Riccione un weekend a tutto sport e divertimento. Alla Coppa non solo calcio organizzata presso i campi di via dell’Artigianato hanno partecipato 4.500 atleti per un totale di 12.000 presenze, mentre al Torneo Opes Volley presso le palestre di via Forlimpopoli, di via Alghero, di via Einaudi, del liceo Volta-Fellini e dell’Istituto alberghiero hanno preso parte 350 atleti per un totale di 800 presenze.

Al Tennis Club Riccione si è concluso nel fine settimana il torneo nazionale “Super Next Gen” con la partecipazione di 150 tra i migliori giovani tennisti italiani, mentre nella sede della Federazione italiana squash di Riccione si è disputato l’“Italian junior open 2024” con 251 giovani atleti arrivati da 35 diverse nazioni.

Un’altra importante iniziativa, “Insieme nel parco… che spettacolo!” ha affiancato gli eventi sportivi del weekend: ieri pomeriggio, domenica 16 giugno, il Parco della Resistenza si è trasformato in una grande palestra a cielo aperto, grazie alla presenza delle società sportive del territorio che hanno dato la possibilità a grandi e bambini di conoscere e cimentarsi nelle diverse discipline.

“Si è trattato di un weekend straordinario per numero di presenze nella città di Riccione - argomenta l’assessore allo Sport Simone Imola -. Rispetto agli anni scorsi, abbiamo avuto incrementi di partecipanti da record quasi per ognuna delle discipline - dal judo al nuoto, dal basket allo squash, dal calcio al tennis - per le quali sono stati proposti eventi di primissimo piano a livello nazionale e non solo. Riccione si conferma una location d’eccezione per lo sport: dobbiamo continuare in questa direzione anche nella consapevolezza che le presenze sportive rappresentano un valore aggiunto fondamentale per tutto l’indotto del turismo”.

L’assessore Imola, che ha anche la delega alla Viabilità, sottolinea che “così tante migliaia di presenze hanno arrecato qualche disagio ai residenti della zona del centro sportivo, in particolare per i parcheggi - aggiunge -. Pur nella consapevolezza del fatto che si è trattato di una situazione eccezionale, stiamo già pianificando un piano della sosta per future straordinarie concomitanze di eventi come quella del weekend scorso, al fine di contenere al massimo i disagi”.