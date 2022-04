Riccione commemora il 25 aprile con una serie di iniziative

Dopo due anni di limitazioni causa Covid, il 25 aprile si svolgeranno in forma completa e solenne le celebrazioni per il 77esimo anniversario della Liberazione d’Italia. Il programma, a cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare, prevede lunedì 25 aprile il ritrovo alle ore 10 delle autorità al monumento dei Caduti di tutte le guerre, in viale Vittorio Emanuele II, adiacente ai giardini del Municipio. A seguire la cerimonia e la deposizione di una corona di alloro con prosecuzione in viale Ceccarini per la deposizione di una seconda corona d’alloro alla memoria di Salvo D’Acquisto. Alle 10.30 il corteo proseguirà fino a piazza Matteotti per la cerimonia conclusiva accompagnata dalla Banda Musicale di Mondaino. Interverranno il sindaco Renata Tosi e il presidente sezione ANPI di Riccione, Danilo Trappoli. Alla cerimonia parteciperanno gli studenti delle scuole secondarie di primo grado Istituto Zavalloni con letture dedicate alla ricorrenza.