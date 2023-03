A Riccione c'è un compleanno speciale, alla festa arriva anche Federica Pellegrini

Serata di festeggiamenti riccionese per le campionesse del nuoto. E all’Autentico di Riccione arriva anche l’ex olimpionica Federica Pellegrini. E’ stato un sabato spensierato e di festa. L’occasione sono stati i 30 anni di Alice Mizzau, nuotatrice specializzata nello stile libero e dal 2011 alle Fiamme Gialle. Numerosi i nuotatori azzurri che hanno raggiunto il locale per una ricorrenza speciale. A immortalare il momento è stata proprio Federica Pellegrini, attraverso alcune foto pubblicate sul suo profilo Instagram. Molti i tifosi che si sono avvicinati alla campionessa chiedendo selfie e fotografie ricordo. La serata è poi proseguita in una saletta privata del locale.