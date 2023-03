Riccione arruola nuovi agenti di Polizia locale. Le date e i consigli per entrare in graduatoria

Il Comune di Riccione forma la nuova graduatoria per rinforzare la Polizia locale. L’amministrazione ha indetto una selezione pubblica, per esami, per la copertura di posti di istruttore di Polizia locale, categoria C1, a tempo determinato. Il termine di scadenza per presentare le domande è fissato per il prossimo 1 aprile. Il Sulp (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia locale) si rivolge a tutti gli aspiranti agenti. “Diciamo loro che in sede concorsuale è essenziale arrivare preparati e fare la differenza grazie a una approfondita conoscenza di tutte le materie”.

Il Sulp Nazionale offre un’opportunità. “Siamo il sindacato di categoria della Polizia locale; abbiamo organizzato con il nostro Laboratorio di Formazione un corso online di 16 lezioni che si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 20,30 alle 23 e il sabato dalle 17 alle 19,30, in diretta, su piattaforma zoom. I docenti sono esperti professionisti del settore”.

Il corso avrà inizio lunedì 3 aprile e si concluderà sabato 22 aprile, per un totale di 40 ore di alta formazione. Verrà rilasciato anche un attestato di partecipazione. Il programma affronterà tutte le materie indicate nel bando di concorso. Considerevole il materiale didattico messo a disposizione dei corsisti e gli oltre 6 mila quiz per permettere loro di esercitarsi.

Per ulteriori info e costi scrivere a laboratorio.formazione@sulpl.it o inviare messaggio whatsapp al 327 319 3082, referente Miriam Palumbo.