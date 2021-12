Riccione conferma i concerti natalizi ma annulla il capodanno in piazza

Le nuove disposizioni emanate dal Governo per contenere la diffusione dell'ondata di Covid hanno colpito anche Riccione con la Perla Verde che è stata costretta a rimodulare o annullare gli eventi in programma. Confermati il concerto di Natale con un numero ridotto di posti alla sala piano terra del Palazzo del Turismo e i concerti del 26 e 29 dicembre nella grande sala Concordia del Palazzo dei congressi con l’obbligo, secondo quanto previsto dalle nuove restrizioni, della mascherina Ffp2. Salta, invece, il veglione di capodanno con il Dj-set in piazzale Ceccarini e il tuffo in mare del primo gennaio organizzato dagli harleysti il tutto per evitare possibili assembramenti. Resta aperta la pista di pattinaggio e il caratteristico Villaggio di Natale con le casette nel tipico stile delle cabine balneari di viale Ceccarini dove, ogni ora dalle 17 alle 20, ci sarà lo show della neve che per il 31 andrà avanti fino a notte inoltrata. Sempre per capodanno anche la pista di pattinaggio resterà aperta fino alle ore piccole. La mostra fotografica Elliott Erwitt Family a Villa Mussolini osserverà i seguenti orari: 26, 27, 28, 29, 30 dicembre dalle ore 9:30 alle 19:00; 31 dicembre dalle ore 9:30 alle 13:00; 1° gennaio dalle ore 14:30 alle 19:00.

"Con il progetto del Riccione Christmas Star abbiamo messo in campo da fine novembre un progetto di allestimento scenografico che ha trasformato la città in un grande teatro a cielo aperto con il suo apice nella pista di pattinaggio sul ghiaccio quest’anno in piazzale Roma di fronte al mare. Un anno particolare dovuto alla situazione sanitaria in cui abbiamo deciso di investire in un progetto artistico eccezionale come la grande mostra di Elliot Erwitt aperta anche il 31 dicembre e 1 gennaio -dichiarano il sindaco Renata Tosi e l’assessore al Turismo Stefano Caldari -. Riccione sarà bella a accogliente anche in questo Capodanno in cui verranno osservati naturalmente tutti i provvedimenti del nuovo decreto approvato nelle ultime ore dal Consiglio dei ministri. Come abbiamo ribadito in più occasioni, anche durante l’incontro preventivo con le associazioni e i consorzi, la salute è al primo posto, ragione per cui i locali della città con le loro proposte di intrattenimento da una parte e l’amministrazione dall’altra garantiranno i festeggiamenti del nuovo anno con serenità in una città bellissima e vestita a festa”.