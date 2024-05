Riccione conquista la stampa austriaca: “E' la località balneare più trendy dell’Emilia-Romagna”

Le vacanze estive per tutta la famiglia e per gli appassionati del sole che amano anche lo shopping e la vita notturna: è così che il popolare portale di notizie austriaco MeinBezirk.at apre l’articolo dedicato a Riccione. Il servizio, pubblicato nei giorni scorsi, è uscito in uno dei periodi più strategici della programmazione estiva vacanziera per i paesi di lingua tedesca, tra la Pentecoste e le ferie estive.

Il corrispondente del portale austriaco, Mauro Maloberti, ha incontrato nella sua visita riccionese la sindaca Daniela Angelini che ha raccontato la città e le sue tante proposte turistiche.

La prima cittadina aveva conosciuto il giornalista austriaco durante un progetto di promozione turistica tra Vienna e Monaco organizzato nel 2023 in collaborazione con Enit (Agenzia nazionale per il turismo, con sede a di Vienna) e con l’agenzia di pubbliche relazioni Girasole PR (che ha sede a Monaco), e supportato da Apt Servizi (Azienda di promozione turistica della Regione Emilia Romagna) e Visit Romagna.

L’articolo, uscito nei giorni scorsi corredato da tante bellissime fotografie, descrive le molte opportunità di vacanza e relax che i turisti austriaci possono vivere a Riccione: dalle spiagge attrezzate ai parchi tematici, dalle attività all’aria aperta alla vita notturna, dai parchi tematici ai numerosi eventi. “Dopo la tintarella e l'attività sportiva durante il giorno - si legge nell’articolo - Riccione coccola i suoi ospiti in vacanza con una variegata vita notturna: ristoranti, bar e pizzerie assicurano il piacere culinario prima che la notte diventi giorno con eventi all'aperto sul lungomare e nelle numerose discoteche”.

Ne emerge una città vitale, allegra, ospitale che offre una vacanza adatta a tutta la famiglia e anche a coloro che amano una vacanza più dinamica e la vita notturna. Tra le attività che il reportage propone ai lettori anche le tante opportunità di scoprire un territorio contornato dai più bei borghi italiani della Valconca.

Oltre alla descrizione della città, il portale d’informazione austriaco ha messo in evidenza le modalità per raggiungere Riccione, in particolare i collegamenti ferroviari con il servizio della ÖBB-Österreichische Bundesbahnen. A partire infatti dal 23 maggio, in occasione della Pentecoste, e fino al 7 settembre i turisti tedeschi e austriaci potranno raggiungere la riviera romagnola ogni giorno da Monaco di Baviera sui treni di DB-Deutsche Bahn ÖBB- Österreichische Bundesbahnen. Altri collegamenti saranno attivi da Monaco e Vienna direttamente verso Rimini, Riccione e Cattolica dall’8 giugno al 7 settembre. Attivi anche i collegamenti aerei con Ryanair e la compagnia Austrian Airlines da Vienna a Rimini. L’articolo chiude con l’augurio ai lettori di trascorrere “un piacevole soggiorno nella località balneare più trendy dell'Emilia Romagna”.