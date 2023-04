Riccione, controlli dei Carabinieri durante il weekend di Pasqua: sette le persone denunciate

In occasione delle festività pasquali i Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, presidiando in forze l’intera città di Riccione e le aree maggiormente prese d’assalto dai numerosissimi turisti giunti nella Perla. Un servizio di controllo improntato principalmente alla prevenzione dei reati attraverso numerosi posti di controllo alla circolazione stradale, pattuglie a piedi e vicinanza ai cittadini con l’apertura giornaliera del “Front office” di Piazzale Ceccarini. Al termine delle attività, coordinate dal Comando Provinciale di Rimini, i Carabinieri di Riccione hanno deferito in stato di libertà ben 7 persone.

Due uomini della provincia di Napoli, già noti alla forze dell'ordine, sono stati deferiti per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Controllati dai carabinieri della Sezione Radiomobile, sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di cocaina e marijuana, preconfezionate in dosi destinate verosimilmente alla cessione a terzi. I due, all’atto del controllo, avevano al seguito la somma contante di circa 1200 euro, ritenuta provento di attività illecita. Inoltre, nel corso del controllo, uno di essi ha tentato di disfarsi di un coltello a serramanico, immediatamente recuperato dai militari. Per questo episodio, uno degli indagati è stato quindi deferito anche per il porto abusivo dell’arma bianca.

Nella mattinata di ieri, un uomo originario della provincia di Foggia è stato invece fermato dai carabinieri della sezione radiomobile mentre, con la propria famiglia, era a bordo di un’autovettura con targa straniera. Tanto è bastato ai militari per approfondire il controllo ed accertare che l’uomo era alla guida del veicolo con una patente rumena risultata contraffatta. Dagli accertamenti esperiti successivamente, i carabinieri hanno accertato che l’indagato era di fatto da tempo sprovvisto del titolo di guida a seguito di revoca disposta dalla prefettura di Foggia. Ora l’uomo dovrà rispondere del reato di falsità materiale commessa da privato.

Nella notte, i carabinieri della stazione di Riccione sono intervenuti presso una nota discoteca del luogo dove, grazie alla testimonianza di una vittima, sono riusciti ad individuare e ad identificare compiutamente un pregiudicato della provincia di Napoli, poco prima resosi responsabile dello strappo di una collanina d’oro ad un 23enne della provincia di Pesaro. Purtroppo il maltolto non è stato recuperato poiché, come emerso dalla prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stato consegnato ad un complice al momento rimasto ignoto. L’uomo risponderà quindi del reato di furto aggravato

Un giovane del luogo è stato deferito per il reato di ricettazione dai carabinieri della Sezione Radiomobile poiché sorpreso in possesso di uno scooter rubato alcuni giorni fa a Riccione. I carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione del ragazzo poiché allertati dalla mamma del giovane, preoccupata per una animata lite in atto tra il proprio marito ed il figlio. Al loro arrivo i carabinieri hanno dapprima placato gli animi, accertando poi la presenza del ciclomotore rubato nella disponibilità del ragazzo.

Inoltre, a seguito dei controlli eseguiti presso i numerosi locali notturni, al fine di scongiurare il verificarsi di gravi incidenti stradali, i carabinieri della sezione radiomobili hanno ritirato due patenti di guida e deferito in stato di libertà i relativi titolari per il reato di guida in stato di ebrezza.