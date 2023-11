Riccione e Coriano in coro: "Riaprite il cavalcavia dell’A14 su viale Venezia a senso unico durante le feste”

Riaprire la circolazione stradale a senso unico alternato nel cavalcavia autostradale di viale Venezia in vista dell’approssimarsi delle festività natalizie. E’ questa la richiesta unanime dei Comuni di Riccione e Coriano dopo il sopralluogo al cantiere da parte del sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini, l’assessore ai Lavori pubblici di Riccione, Simone Imola, e i tecnici comunali con i rappresentanti della Società Tecne, di Società Autostrade per l’Italia e della ditta esecutrice Cbr.

La chiusura di viale Venezia è stata stabilita per permettere l’esecuzione della rotatoria all’innesto della nuova bretella di collegamento fra viale Udine e viale Venezia nell’ambito delle opere di completamento sulla viabilità connessa ai lavori dell’ Autostrada Bologna – Bari – Taranto.

Nello specifico, per fluidificare il traffico, in particolare quello pesante, riversato sulla viabilità del sottovia autostradale di Viale dell’Ecologia, da e per le zone artigianali dei comuni di Riccione, Misano e Coriano e dell’inceneritore, gli amministratori hanno chiesto a Società Autostrade per l’Italia di attivarsi per aprire alla circolazione il cavalcavia di viale Venezia, almeno in una corsia da percorrersi con senso unico alternato con l’ausilio di impianto semaforico mobile.

“Confidiamo di avere in tempi brevi una risposta positiva da Società Autostrade e dai tecnici - ha detto sindaco di Coriano, Ugolini – per limitare al massimo i disagi alla circolazione per i privati e gli operatori economici e artigianali che quotidianamente debbono raggiungere le proprie destinazioni di lavoro. In tal senso ho tenuto ad essere presente di persona all’incontro di ieri con i tecnici per assicurarmi della riapertura in tempi brevi del cavalcavia di viale Venezia tra i comuni di Riccione e Coriano”.

“Abbiamo già realizzato tra il cavalcavia di viale Venezia e via Empoli – ha affermato l’assessore del Comune di Riccione, Imola - i lavori ai sottoservizi, come gas e acquedotto. In primavera procederemo con gli interventi di asfaltatura di tutto quel tratto di viale Venezia. Siamo pronti a garantire la migliore viabilità possibile connessa all’auspicata riapertura del cavalcavia”.