Daniela Angelini candidata sindaca: "E' ufficiale, al lavoro per cambiare marcia e rinnovare Riccione"

Ora è ufficiale. E si lavora per la presentazione della candidatura, al 99% nel prossimo fine settimana. “Quella di oggi è stata la prima giornata ufficiale da candidata sindaco di Riccione”, sono le prime parole di Daniela Angelini. Sarà la responsabile del Cna di Riccione la candidata alla carica di prima cittadina per il centrosinistra. “E’ stata una festa della Donna molto intensa e particolare – racconta -, ho ricevuto tanti messaggi di stima, incoraggiamento e congratulazioni. Riccione deve cambiare marcia e sarà molto stimolante”.

Al momento si parte da una base di quattro liste. Angelini sarà appoggiata da Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Coraggiosa e Riccione 2030. “Questa è la base di partenza, ma non escludo che possano con il trascorrere dei giorni nascere altre liste in supporto – rivela Angelini -, questo per dare la possibilità a tutti coloro che condivideranno le nostre idee a portare il proprio contributo. Siamo aperti in modo totale”.

Poco più di due mesi per provare a convincere i riccionesi. Non è un arco temporale lunghissimo. “Avrei preferito sicuramente avere più tempo – racconta le neo candidata – ma ho sentito un richiamo della mia città molto forte. Siamo pronti a ingranare la marcia, avevo scritto una lettera dicendo che non si erano venute a creare le condizioni proprio per sollevare una serie di riflessioni e ho visto una svolta all’approccio politico”.

Ora c’è da lavorare al programma elettorale. “Le competenze dovranno prevalere sulla spartizione politica – annuncia Angelini -, poi punto a un grande coinvolgimento dei giovani, che saranno parte attiva nel progetto. Dopo questa situazione pandemica, sarà necessario imporre una marcia diversa, basata su criteri differenti rispetto a quanto visto fin qui. Il noi dovrà prevalere sull’io. Spero venerdì o al più tardi nel fine settimana nella convoca del primo incontro ufficiale”.