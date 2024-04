Riccione dedica la Pasqua alla pace nel mondo: “Cessate il fuoco ora”

Riccione ha dedicato la Pasqua alla pace nel mondo. Nella giornata di domenica 31 marzo sulla facciata del Palazzo del Turismo, edificio simbolo della città, sul grande ledwall è apparso il messaggio “Cessate il fuoco ora”. La facciata è stata inoltre illuminata con i colori della pace - i sette colori della bandiera arcobaleno - che sono stati alternati. Nel tragico contesto internazionale, segnato da terrorismo e guerre atroci e fratricide, la priorità dev’essere la pace, la pace che passa non per le armi, ma attraverso l’accoglienza e il dialogo culturale, politico e sociale. E’ questo il messaggio che la Città di Riccione ha voluto mandare nel giorno della Santa Pasqua. Un messaggio che è stato un appello accorato della comunità riccionese per la fine ovunque delle operazioni militari. Riccione ha aderito - a seguito di una mozione del Consiglio comunale presentata dal gruppo Riccione in Azione e approvata in occasione della seduta di giovedì 27 marzo 2024 - alla necessaria campagna promossa da diverse città – fra cui Roma, Londra, Parigi, Bruxelles, Ginevra, Montreal – e da tantissime organizzazioni non governative in tutto il mondo.